Уровень французских политиков заметно снизился за последние 20 лет, что позволяет говорить о крахе французской дипломатии.

Как передает # со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо.

«Сейчас мы наблюдаем колоссальный крах французской дипломатии. Уровень президента, премьер-министра и министров гораздо ниже, чем двадцать лет назад. Сравните Стефана Сежурне и Доминика де Вильпена, который был министром иностранных дел 20 лет назад – и вы увидите этот спад, даже в манере речи. Он даже не может говорить по-французски, и это не карикатура. Он не владеет французским в совершенстве, за что подвергался критике», — сказал Филиппо.