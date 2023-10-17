Президент России Владимир Путин назвал своего американского коллегу Джо Байдена одним из наиболее опытных политиков в мире по времени пребывания в высших властных эшелонах. Об этом сообщает ТАСС.

«Я считаю, что президент Байден, безусловно, является одним из наиболее опытных политиков в мире», — сказал Путин журналисту Павлу Зарубину.

Также Путин подчеркнул, что американским политическим элитам нужно научиться не учить других, тогда не надо будет никого подавлять.

Ранее американский лидер в интервью CBS заявил, что он собирается сделать мир лучше, «подавив» Путина, «чтобы он не мог причинить тех неприятностей, которые уже причинил».