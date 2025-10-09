Причиной катастрофы пассажирского самолета AZAL стало в том числе присутствие в небе украинских БПЛА. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в Душанбе.

По словам российского лидера, в день трагедии средства ПВО отслеживали три украинских беспилотных летательных аппарата, которые пересекли границу России. Их попытались сбить. В итоге самолет был задет обломками ракет, которые выпустили военные.

Путин заверил, что российская сторона сделает все, что требуется по вопросу компенсаций в связи с крушением самолета AZAL. Глава государства также пообещал, что Россия даст правовую оценку действиям всех должностных лиц в связи с падением самолета.

Также президент РФ напомнил Алиеву, что уже приносил ему извинения за то, что трагедия произошла в российском небе. Он выразил соболезнования семьям погибших при крушении лайнера, который был подбит в небе над Грозным и затем рухнул на территории Казахстана. По словам Путина, в день трагедии экипажу азербайджанского лайнера «было предложено совершить посадку в Махачкале», однако, утверждает он, летчики решили идти в аэропорт базирования.

Ильхам Алиев поблагодарил Путина за подробную информацию в связи с трагедией декабря прошлого года, когда самолет азербайджанских авиалиний потерпел катастрофу. Президент Азербайджана заявил: «Мы с Вами были сразу в контакте. Как Вы помните, в этот трагический день я летел на встречу в Санкт-Петербург и прямо из самолета, когда мне доложили об этом, Вам позвонил, и мы выразили друг другу соболезнования. Также просил Вас передать нашим коллегам, которые также участвовали в этом мероприятии, что по объективным причинам не смогу участвовать в неформальном саммите СНГ.

Также хотел бы поблагодарить Вас за то, что Вы лично держите эту ситуацию под контролем. И как мы с Вами неоднократно обменивались мнениями, а также члены наших команд постоянно в контакте, Вы лично контролируете ход следствия, и у нас не было сомнений, что оно объективно во всем разберется. Поэтому хотел бы еще раз выразить благодарность, что Вы сочли нужным на нашей встрече именно осветить этот вопрос».

