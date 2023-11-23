Война в самом центре Европы идет уже 638 дней. И хотя многие международные обозреватели и политики называют ее очередной «мировой», четвертой по счету после первых двух и третьей «холодной», личным составом в ней официально принимают участие только развязавшая захватническую войну против Украины российская армия и защищающая свою территорию украинская. Союзники сторон военного конфликта задействованы в четвертой мировой войне пока только опосредованно, оказывая помощь в основном поставками военной техники и снаряжения.

Самая длительная после Второй мировой по времени европейская война стала в той или иной степени обременительной для всех участников военного конфликта. Ее завершения, естественно на своих условиях, хотели бы и Россия, которая начиная так называемую «Специальную военную операцию», имеющую целью взять «Киев за три дня», не ожидала ни отчаянного сопротивления украинского народа, ни способности Вооруженных сил Украины противостоять «второй армии мира», ни создания антироссийской коалиции в лице ведущих мировых держав по отдельности и НАТО в целом; и, конечно же, Украина — с освобождением оккупированных территорий и началом мирных переговоров.

Поэтому параллельно с активными военными действиями ведутся закулисные переговоры, Россия задействовала все свои возможности как на Западе, так и в самой Украине, чтобы принудить ее к мирным переговорам с учетом «сложившихся реалий» на поле боя. Что совершенно неприемлемо для Украины, пролившей тонны литров крови, защищая родную землю от оккупантов. Для украинцев существует лишь одна истина – враг должен покинуть их Родину, и для рядового украинца не столь важно, какую тактику изберет украинское правительство для достижения этой цели, но, естественно, мирные переговоры были бы предпочтительнее. Однако, как видно, Россия, не получившая всю Украину в первые же дни войны, не собирается сдавать занятые позиции – в сложившихся условиях затянувшейся войны, все более действенных для российской экономики международных санкций, истощения финансов и вооружения, она вынуждена отчаянно вымаливать согласие хотя бы на фиксацию за собой временно оккупированных территорий (ВОТ).

И в условиях, когда «нашла коса на камень», Россия не оставляет Украине иного выхода, как продолжить контрнаступление до полного изгнания врага со своей территории, если политико-дипломатические усилия не достигают своей цели. Тем более, что на стороне Украины международное право, признающее за ней уважение к ее суверенитету и территориальной целостности.

И здесь Украине стоит обратить внимание и воспользоваться опытом Азербайджана по восстановлению своего суверенитета над находящимся на протяжении 30 лет под оккупацией Армении Карабахом. Исходя из конфликтного опыта Азербайджана и Армении, Украине для освобождения своих территорий от российских оккупантов следует ориентироваться не столько на услуги официальных международных структур и формальных посредников в лице ООН, ОБСЕ и другой многосторонней дипломатии с имитацией процесса “восстановления международного права”, сколько на отдельные мощные демократические государства, надежных союзников, которые готовы и способны оказать реальную политическую, экономическую и военно-техническую помощь Украине, которая придерживается аналогичных демократических ценностей, в рамках стабильных, долговременных стратегических отношений, и на развитие собственных современных оборонных возможностей. Среди таких партнеров — страны НАТО, в т. ч. США, Великобритания, Канада, ФРГ, Франция, Польша, Балтийские страны, а также Швеция, Япония и Южная Корея.

Тем более что в руководстве США, идущих в авангарде поддержки Украины, в последнее время произошли коренные, необратимые изменения относительно взглядов на российско-украинский конфликт, агрессивную политику России, лично ее президента и пути окончания войны. Об этом свидетельствуют как заявления последовательных друзей Украины и сторонников достижения ее победы над Россией госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина, так и тезисы президента Джо Байдена, прозвучавшие в его обращении к нации 20 октября и в статье для издания The Washington Post 18 ноября. в которых он, как мировой лидер, наконец понявший всю свою ответственность за будущее земной цивилизации в борьбе сил Добра и Зла, бросил открытый вызов российскому президенту Владимиру Путину, поставив его в один ряд с террористической организацией ХАМАС. Эти заявления американского лидера свидетельствуют о том, что сегодня Украина подошла к самому пику, переломному моменту, как охарактеризовал его сам Байден, поддержки со стороны союзников. Фактически Джо Байден сделал программные заявления относительно политики США не только в войне против Украины, но и вообще против России и ее лидера, включая привлечения Владимира Путина к ответственности, определив российскую агрессию как глобальную войну и считая «приверженность Украине» «инвестицией в нашу (США – авт.) собственную безопасность».

И в этом смысле просматривается абсолютная корреляция украинской Освободительной войны с азербайджанской в Карабахе. Напомним, правомерность силового восстановления суверенитета Азербайджана над Карабахом публично признали даже лично сам Путин и другие представители высшего руководства и публичные деятели РФ, обозначив, наконец, правда в пику Николу Пашиняну, «карабахский вопрос внутренним делом Азербайджана». И даже администрация российского президента спустила российским государственным СМИ, как писала «Медуза», методичку с указанием обвинить в обострении конфликта в Нагорном Карабахе Армению и якобы «подтолкнувших» ее к этому страны Запада, с акцентом на том, что «армянское руководство признало суверенитет Азербайджана над Карабахом». Что, вследствие прецедентного права, создает дополнительные возможности для Украины требовать и осуществлять соответствующие меры по освобождению ВОТ Украины.

В той же методичке было рекомендовано отныне российских миротворцев представлять как «героических спасителей мирного населения», рассказывать о помощи миротворцев в «эвакуации мирного населения», а статус их описывать как «наблюдательный».

Да, метаморфоза в сознании кремлевского диктатора и автора имперской политики произошла знатная. Размещенный в Ханкенди, согласно скоропалительному Трехстороннему соглашению, подписанному в ночь на 10 ноября 2020 года по итогам 44-дневной Карабахской войны, российский военный контингент, скорее смахивающий на оккупационные войско, теперь решили обозначить как «наблюдательный».

И тому причина отнюдь не в миротворческих помыслах имперской России, а наряду с обидой на Пашиняна, взявшего открытый курс на Запад вследствие отказа РФ и находящейся под ее патронажем ОДКБ предоставить Армении реальные гарантии по безопасности, в умении Азербайджана выбирать себе союзников.

В противовес РФ и ОДКБ, верный и вечный союзник Баку – Турция оказала братскому Азербайджану военно-политическую, информационную и моральную поддержку, предоставляла, предоставляет и будет и дальше оказывать Азербайджану всю нужную политическую, экономическую и военно-техническую помощь, поскольку все больше ассоциирует Азербайджан с собственной зоной исключительного влияния и общих ценностей и готова не только поставлять современное оружие и военную технику современных образцов, но и обеспечивать соответствующие гарантии по безопасности.

Такие же гарантии безопасности, судя по последним заявлениям Джо Байдена, окажет Украине западная коалиция во главе с США. Воюющей на фронтах против российской армии своими силами украинской армии, как и азербайджанской в Карабахе, не нужны солдаты союзников, им только нужно самое современное вооружение – беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы и оборудование для разминирования, дальнебойные ракеты и истребители F-16. И США, похоже, наконец определились – все будет, Запад хочет победы Украины. Там услышали Зеленского и Залужного. Америка и ее президент вернулись в большую политику!