Представители террористического движения «Талибан» примут участие в работе форума министров образования «Формируя будущее» в Казани. Мероприятие организовано Минпросвещения России и правительством Татарстана.

В состав делегации талибов войдут министр высшего образования Афганистана Неда Мохаммад Надим и министр образования Хабибулла-Ага Хаккани, пишет Baza. Визит состоится при содействии «Российского делового центра» в исламской республике.

Примечательно, что после прихода к власти в Афганистане 2021 году талибы запретили девочкам учиться в средней школе и получать высшее образование. Женщинам нельзя присутствовать в университетах, в том числе в качестве преподавателей. Также им запрещено выходить из дома без паранджи, посещать парки, бассейны и спортзалы, а за прелюбодеяние женщин ждет публичная смерть посредством забивания камнями.

В настоящее время еще одна делегация талибов во главе с министром труда и социальных отношений Абдулой Мананом Омари находится на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ). Накануне с ее участниками встретился губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он рассказал талибам о строительстве Соборной мечети в городе и поблагодарил бога за то, что они приехали на форум. «Хвала всевышнему, что вы здесь», — сказал Беглов, обращаясь к ним.

Также российские власти ведут переговоры о визите верховного лидера «Талибана» Хайбатуллы Ахундзады на исламский форум в Казани в следующем году. Известно, что эмир не любит появляться на публике, предпочитая находиться в изоляции, а доступ к нему строго ограничен.

Россия собирается исключить «Талибан» из списка террористов. В конце мая Министерство иностранных дел и Минюст доложили президенту Владимиру Путину о целесообразности такого шага. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что решение принято из прагматических соображений, так как талибы находятся у власти в Афганистане и без контактов с ними не решить многие проблемы, представляющие угрозу для России. В их числе она назвала наркотрафик, терроризм и преступность.

Сам Путин говорил, что Россия «движется в направлении» исключения талибов из списка террористов, однако рассчитывает, что сначала такое решение примет ООН.