В последние два десятилетия в нашей стране много говорят о создании равных возможностей для людей с инвалидностью. Но многие из них до сих пор изолированы от общества по причине отсутствия безбарьерной среды. Какая-то инфраструктура создана, но преимущественно в центре города, да и та не всегда пригодна для использования. Не решены и проблемы с транспортом, многие автобусы и такси не доступны для колясочников. Дети с особыми потребностями в сфере образования, как и их сверстники много лет назад, в основном учатся либо в спецшколах, либо на дому. В итоге они не социализируются, не получают необходимых им навыков и образования, которое стало бы их пропуском в самостоятельную взрослую жизнь.

Проекты, направленные на включение детей с инвалидностью в общую систему образования, в Азербайджане претворяются давно. В 2005 году Министерство образования начало организовывать инклюзивные классы в некоторых городах в рамках пилотного проекта, исходя из Программы развития по организации образования в Азербайджанской Республике детей, нуждающихся в особой заботе на 2005-2009 гг.

В 2015 -2016 учебном году Минобразования в сотрудничестве с ЮНИСЕФ взялось за претворение в жизнь проекта «Внедрение инклюзивного образования на уровне начального образования». В 2017 году была утверждена «Государственная программа по развитию инклюзивного образования для людей с ограниченными возможностями здоровья в Азербайджанской Республике на 2018-2024 годы», которую положительно оценили такие международные организации, как ООН.

Инклюзивная учеба идет на пользу всем школьникам. Они учатся взаимодействовать с теми, кто отличается от них, становятся более толерантными и эмпатичными. Количество инклюзивных классов в школах в последнее время растет, но по-прежнему такое обучение затрагивает лишь небольшой процент тех, кто в нем нуждается. Так, в этом учебном году к нему было привлечено порядка 160 учащихся 18 общеобразовательных заведений столицы. Об этом сообщили в Управлении образования города Баку, отметив, что данный вид обучения позволяет детям с частично ограниченными возможностями здоровья и здоровым детям учиться вместе.

Председатель центра независимой жизни для людей с инвалидностью в Азербайджане Айдын Халилов поделился с # своим мнением по поводу развития инклюзивного образования в Азербайджане.

«К сожалению, ни одна неправительственная организация в стране не проводит какие-либо проекты, связанные с ним. Этим занимается исключительно Министерство науки и образования. Согласно имеющейся у меня информации, инклюзивных классов совсем немного, и туда принимают детей только с легкими формами ментальной инвалидности. Если такое образование получают только 160 учащихся в Баку, то это очень маленькая цифра. А ведь на сегодняшний день в Азербайджане зарегистрировано около 70 тысяч, а если брать и незарегистрированных, то вполне может быть и более 100 тысяч таких детей», – заявил он.

Процесс развития инклюзии в республике, по словам эксперта, начался с 2002 года. С тех пор ведется работа в рамках государственной программы, но нет законодательной базы, актов, которые способствовали бы расширению охвата учебных заведений по всей стране.

«Можно сказать, что в данной сфере мы более 20 лет топчемся на месте, а это долгий срок. Уже давно нужно было подготовить соответствующие кадры, а также приспособить все классы и школьную территорию. Помимо работы с педагогическим составом, необходимо работать и со всеми школьниками, а также с их родителями. Есть определенные правила инклюзивного образования, которым необходимо соответствовать. Для этого нужно многое сделать, в частности, организовать доступную среду, транспорт, чтобы учащиеся с инвалидностью могли без проблем добираться до места учебы и обратно. Надо также просвещать околошкольную аудиторию, ведь детям придется каждый день преодолевать определенное расстояние, встречая на пути разных людей. И они не должны становиться объектами издевательств и насмешек с чьей бы то ни было стороны», – сказал Халилов.

По его словам, до сих пор все пилотные проекты такого рода в Азербайджане проводились на первых этажах школ. Это означает, что в основном речь шла о начальных классах.

Эксперт отметил, что общий охват инклюзией несовершеннолетних с инвалидностью не превысил за эти годы 500 человек. Не получив нормальное среднее общее образование, такие дети не могут поступить в колледжи и вузы. Это означает, что они не будут иметь полноправного доступа к трудоустройству. Он подчеркнул, что в развитых, да и во многих развивающихся странах граждане и с ментальной инвалидностью имеют право на получение образования, посещают курсы, а государство занимается их трудоустройством. То же самое должно быть и у нас.