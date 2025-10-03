Соединённые Штаты вряд ли согласятся на поставку Украине крылатых ракет «Томагавк», однако они рассматривают предоставление Украине разведывательной информации для нанесения ударов по целям нефтегазовой индустрии в глубине России. Об этом со ссылкой на источники сообщают американские и британские СМИ.

Агентство Reuters в частности пишет о том, что поставка странам НАТО для последующей передачи Украине ракет «Томагавк» маловероятна, поскольку «имеющиеся запасы этих ракет предназначены для ВМС США и других целей». Кроме того, источники агентства, в том числе чиновник администрации США, поставили под сомнение целесообразность предоставления дозвуковых крылатых ракет, дальность полета которых составляет 2500 километров, с точки зрения их эффективности. Они не исключили поставки ракет с меньшим радиусом действия.

По сообщениям ряда СМИ, которые косвенно подтвердили в Киеве и Вашингтоне, президент Украины Владимир Зеленский ставил вопрос о поставках «Томагавков» на недавней встрече с Дональдом Трампом.

Изменение позиции американского президента, заявившего недавно о том, что Украина может отвоевать территории, оккупированные Россией, может проявиться на практике, если США предоставят Украине разведданные, способные помочь ей поражать российскую энергетическую инфраструктуру, пишет Reuters. NBC News вслед за WSJ сообщает о том, что Вашингтон близок к принятию такого решения. Разведданные могут помочь выявить места размещения средств ПВО и наметить маршруты ударов. Окончательное решение остаётся за Трампом.

Президент России Владимир Путин накануне заявил, что передача крылатых ракет «Томагавк» Киеву «ничего не изменит на поле боя». При этом, по его словам, сам факт такой поставки нанесёт вред отношениям США и России. «Применять «Томагавки» без прямого участия американских военнослужащих невозможно. Эту будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и США», – сказал Путин. (svoboda.org)