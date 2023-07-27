США передадут Международному уголовному суду (МУС) в Гааге, выдавшему ордер на арест президента РФ Владимира Путина, имеющиеся у них доказательства военных преступлений России. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на официальных лиц, знакомых с вопросом.

По словам собеседников газеты, такой приказ президент США Джо Байден тайно дал правительству. Ранее этому решению препятствовал Пентагон, который опасался преследования американских военнослужащих. Почему Байден так долго принимал это решение и что заставило его наконец пойти на это, неизвестно, отмечает издание.

Американские спецслужбы собрали информацию, которая доказывает, что российское руководство давало приказы наносить удары по гражданской инфраструктуре в Украине, а также насильственно депортировать тысячи украинских детей с оккупированной территорий. Ранее Штаты поделились этими сведениями с украинской прокуратурой.

США не находятся под юрисдикцией МУС. В 2000 году Штаты подписали Римский статут, однако в 2002 году подпись отозвали. Уже через год Вашингтон начал войну в Ираке, в ходе которой американские военнослужащие, по данным независимых организаций, совершали военные преступления.

NYT подчеркивает, что США и МУС относились друг к другу с настороженностью, а иногда и враждебно. Однако это изменилось с начала войны России в Украине. Американские официальные лица поддержали решение прокурора суда Карима Хана начать расследование возможных военных преступлений в Украине. В декабре Конгресс ослабил ограничения, которые не позволяли ему оказывать помощь МУС. А когда суд в Гааге потребовал арестовать президента Путина, администрация Байдена публично выразила поддержку такому решению.

МУС выдал ордер на арест Путина 17 марта 2023 года. Суд в Гааге также потребовал арестовать и уполномоченную по правам ребенка при президенте РФ Марию Львову-Белову. Их подозревают в незаконной депортации украинских детей на подконтрольные России территории, что квалифицируется как военное преступление. (moscowtimes.ru)