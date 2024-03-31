Теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити», в ходе которого были убиты более 140 человек, в том числе и дети, вызвал широкий резонанс не только в России, но и во всем мире. При этом необходимо учесть, что примерно столько же пропали без вести. То есть, чуть более 140 человек до сих пор не выходит на связь ни с родными, ни с властями. Таким образом почти со стопроцентной уверенностью можно предположить, что количество жертв этого теракта существенно увеличится. Свои соболезнования выразили лидеры многих стран мира, в том числе и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По поводу этой бесчеловечной акции выдвигаются различные версии. Кто-то усмотрел в ней украинский след, кто-то – злодеяния ИГИЛ. Версий много, и некоторые из них противоположны друг другу.

В связи с данным терактом # побеседовало с известным азербайджанским политическим обозревателем Рауфом Миркадыровым.

-Не прошло и недели после избрания Владимира Путина президентом РФ, как происходит теракт в “Крокус Сити”. Как вы считаете, является ли массовый расстрел в концертном зале актом устрашения в адрес Путина, или он был нацелен на более широкую аудиторию в контексте войны в Украине?

-Все зависит от того, кто стоит за данным терактом. Сразу отмечу, что лично для меня нет хороших или плохих, наших или чужих террористов, если объектом теракта являются ни в чем не повинные мирные граждане. В этом случае, все они на одно лицо.

Террор является одним из средств достижения той или иной политической цели. Но если теракт влечет за собой гибель ни в чем неповинных людей, то никакая цель не может иметь оправдания. Да, существует и так называемые адресные террористические акты. В этом случае, объектом теракта является конкретное лицо, как правило, совершивший, по крайней мере, по мнению, инициаторов данного » операции возмездия», то или иное злодеяние. Кстати, в этом случае, в качестве террориста может выступить и государство. Например, израильские спецслужбы в свое время таким образом уничтожали нацистских преступников, а сейчас арабских террористов.

В свое время события 11 сентября стали началом новой эпохи. Думаю, что началом еще одной новой эпохи в современной истории стало 24 февраля, дата полномасштабного вторжения России в Украину.

Что же касается вопроса, можно ли связать теракт в «Крокус Сити» с недавними президентскими выборами в России, или же приведет это событие к новым тектоническим изменениям геополитического характера, то однозначно ответить на него затруднительно. Прежде всего необходимо разобраться в том, какие силы стоят за этим кровавым преступлением. Но сразу хочу обратить внимание на некоторые неувязки в российской позиции.

Дело в том, что американские спецслужбы о вероятном теракте сообщили еще до президентских выборов в РФ. Более того, была указана приблизительная цель террористов и даже объекты атаки.

И американское посольство в России предупреждало своих сограждан избегать мест массового скопления людей.

Была распространена информация о том, что американские спецслужбы поставили в известность российскую сторону.

И в данном случае возникает вопрос: как должен поступить любой адекватный человек после предупреждения, тем более государственный деятель?

То есть, как минимум, после такого предупреждения о возможном теракте, должны были отменить все массовые мероприятия. По крайней мере, должны быть предприняты все меры для обеспечения безопасности во время подобных мероприятий. Сегодня мы знаем, все службы работали в штатном режиме. То есть, никаких повышенных мер безопасности.

При этом, российские спецслужбы сразу после американского предупреждения провели пару операций по уничтожению террористов. На этот раз под расход попали, если не ошибаюсь казахи. И все…

А Путин вообще поиздевался над американцами. Высмеял их попытку «посеять хаос в российском обществе». И вот результат. Кстати, могло быть намного хуже…

Как бы назло американцам не отменяется товарищеский матч по футболу между Россией и Сербией. А это значит, что тысячи, а может быть более десяти тысяч болельщиков могли стать жертвами теракта.

Российская сторона или не приняла всерьез данное предупреждение, или же, наоборот, понимая серьезность сообщения, просто не предприняла ответных шагов. Притом, необходимо учесть, что решение не реагировать на предупреждение американцев было принято на уровне самого Путина.

В первом случае, это, как минимум, преступная халатность.

А второй вариант- необходимо разобраться в том, какие цели преследовала Москва, если сознательно не предприняла никаких шагов для предотвращения теракта. У Путина может быть множество причин.

Существует еще один вариант. Заказчиком теракта является сама Москва. Тогда понятно, почему Путин попытался поставить под сомнение достоверность предоставленной американцами информации.

В любом случае, выдвигаются различные версии по теракту в «Крокус сити», в том числе и диаметрально противоположного характера. Однако, сегодня очевидно, что Путин пытается использовать этот теракт в собственных интересах.

— По-вашему, какие силы стоят за вышеупомянутым терактом? Примечательно, что ответственность за массовое убийство на себя взял ИГИЛ, о котором давно уже все забыли. Да и зачем это нужно ИГИЛ, какой смысл?

-Не думаю, что фактор ИГИЛ в этом чудовищном преступлении стоит сбрасывать со счетов. Эта организация существует. Как минимум, эта организация активна в Сирии. Притом, там она воюет против России.

Отмечу еще один нюанс, который может показаться парадоксальным. Как ни странно, и российские спецслужбы вполне могут использовать ИГИЛ, пусть даже и таким бесчеловечным образом, ради своих политических интересов. Общеизвестно, что некоторые подразделения ИГИЛ в недалеком прошлом имели тесные связи с с российскими спецслужбами.

Таким образом, теоретически ИГИЛ может стоять за данным терактом, притом, как в качестве заказчика, так и исполнителя. Но возникает резонный вопрос, кстати, заданный вами. И зачем это нужно ИГИЛ?

Возможно, в качестве версии предположить, что это своего рода месть Путину, который праздновал победу после президентских выборов.

Рассмотрим другие версии. Начнем с России. Но в данном случае причастность ФСБ и других российских спецслужб исключать нельзя. Достаточно вспомнить «нулевые годы», когда Путин пытался решить вопрос с Чечней. И вдруг происходят теракты в Норд-Осте, в Беслане и так далее. То есть, это в стиле Путина. Притом, Путин использует террор в качестве эффективного инструмента не только для решения глобальных проблем. Вспомните убийство Литвиненко и покушение на Скрипаля. Но опять же возникает вопрос — зачем, каковы мотивы. Их множество.

Накануне, в мир иной ушел главный оппонент Путина – Навальный. И сами похороны, точнее сторонники Навального, показали, что протестная кампания имеет фундаментальную базу. Притом, протестный электорат в целом придерживается пацифистских позиций. Ситуация оказалась настолько опасной, что пришлось отказать в регистрации единственному «антивоенному и оппозиционному» кандидату — Надеждину.

Они не просто против Путина. Они против войны. А бесконечная война является единственным инструментом воспроизводства личной власти Путина. То есть, быть против войны это нечто большее. Дело в том, что политических противников можно нейтрализовать тем или иным путем. Фундаментальные изменения в общественном настроении, притом, происходящие при полном контроле над информационным полем, позволяющим манипулировать настроениями людей, это уже опасная тенденция, угрожающая основам системы власти.

Поэтому, на фоне требующей расширения и все более огромных ресурсов войны в Украине, просто необходимо было подавить пацифистские настроения. Особенно если учесть, что на фоне вторичных санкций материально- финансовых ресурсов и источников его пополнения становится все меньше. Упор приходится делать на пушечное мясо. Но и тут ситуация не радужная.

Хочу напомнить, что буквально накануне теракта, пресс-секретарь Путина Песков впервые назвал события, происходящие в Украине, не СВО, а войной. Но война требует мобилизации, притом, всеобщей. Но даже отравленные ядом имперского высокомерия россияне в целом не желают принести в жертву своих сыновей. А этот теракт, во- первых, заставляет пацифистов замолчать, хотя бы на время, а во-вторых, является наглядным доказательством следующего кремлевского нарратива — «если не хотите воевать в Украине, они придут и станут вас уничтожать здесь». Ничего нового. Таким образом, Гитлер начинал войну с Польшей, а сам Путин, как я выше отметил, с Чечней. А всеобщий страх и тотальный контроль над информационным полем полностью изолирует общество от альтернативных возможностей и лишает его воли.

Могут быть и другие мотивы, но опять же связанные с войной в Украине. Надо признать, что российская зимняя наступательная кампания имела определенные успехи тактического характера. Но России не удалось нанести сокрушительное поражение Украине. А ведь для этого были мобилизованы, можно сказать, все силы и ресурсы, с учётом того, что наступление происходило во время предвыборной кампании: Путину, ох как хотелось бы праздновать двойную победу.

Сегодня много говорят о возможной российской летней наступательной кампании. Все может быть. Но почему-то мало кто рассматривает возможность украинского масштабного наступления. Оно более чем реально. Во- первых, на Западе говорят о необходимости нанесения России «стратегического поражения». То есть, по результатам этой войны Путин должен быть лишен возможности представить себя российскому обществу победителем.

Во-вторых, сегодня Запад уже заявляет об отсутствии «красных линий». Макрон и некоторые лидеры государств Восточной Европы говорят о возможности послать в зону боевых действий войска.

В-третьих, необходимо учесть, что осенью в США состоятся президентские выборы. За исключением таких пропутинских уродов как Орбан, все против прихода к власти Трампа. Создается широкая, можно сказать, международная коалиция против Трампа. Однако, отношение к России является одним из основных вопросов в противостоянии Байдена и Трампа. Таким образом, антипрамповской коалиции для убедительной победы в этом противостоянии необходим серьезный успех на украинском фронте накануне президентских выборов в США.

И, наконец, на Западе наблюдается определенная конкуренция между ведущими игроками за усиление собственного влияния. Некоторое время в этой гонке впереди были США и Великобритания. Сейчас вперед пытается вырваться Франция. Эта давнее соперничество. Кроме того, это давление на Германию. Ведь до сих пор Германия была основным спонсором всех подобных проектов. Однако, при этом она старалась не брать на себя политическую ответственность за принятие важных решений военно-политического характера. Давление Франции ограничивает Германии возможность маневрирования.

Думаю, что в Москве давно просчитали этот вариант. Любое серьезное поражение на украинском фронте, например, уход из Крыма, для Путина смерти подобно. Это может привести к хаотичному развалу всей системы власти, как это было накануне революции 1905 года и февральской революции 1917 года.

В этих условиях, как мне кажется, он на грани срыва. Неслучайно, в последнее время россияне и прежде всего сам Путин стали пугать своих западных оппонентов применением тактического ядерного оружия и даже полномасштабной ядерной войной. Ведь, неслучайно Путин обвиняет в участии в подготовке этого теракта не только Украину, но и США, и Великобританию.

Перейдем к другим заинтересованным игрокам. Начнем с Украины. Я не собираюсь идеализировать наших украинских друзей и утверждать, что они не могли санкционировать подобную бесчеловечную акцию. К сожалению, войны отодвигают на второй план идеалы гуманизма и человечности. Но возникает вопрос: а в чем выгода подобного акта? Как говорили древние латиняне: Cui prodest? (Кому выгодно?).

Итак, Украина выступает в образе жертвы агрессии. Это позволяет её западным союзникам помогать жертве агрессии и обеспечить если не поддержку, то, по крайней мере, нейтралитет большей части мирового сообщества, особенно таких «китов» как Китай и Индия. За исключением полных изгоев типа Венесуэлы, Северной Кореи, Сирии и так далее. Ведь, даже Китай не может отрицать необходимость соблюдения принципа территориальной целостности и того, что в данном случае агрессором является Россия.

А подобная акция, которая в принципе не может быть санкционирована западными партнерами Украины, лишит Киев всех союзников и международной поддержки. Это для Украины смерти подобно.

И на Западе вряд ли можно найти кого-то, кто был бы заинтересован в подобном теракте. Никакой выгоды. Наоборот. И дело совсем не в том, что американцы сами предупредили русских о возможном теракте. Хотя и этот фактор сбрасывать со счетов не стоит. Как-то странно, сперва предупредить об угрозе, а потом самому ее реализовать.

Необходимо учесть другое. На Западе немало пророссийских леволиберальных и крайне правых сил, выступающих против поддержки Украины. Некоторые из них являются так называемыми «полезными идиотами», а другие — прямыми российскими агентами влияния, финансируемые Кремлем. Они ждут не дождутся подобного подарка, чтобы мобилизовать общество против политики поддержки Украины. Общественное мнение на Западе крайне негативно воспринимает подобные теракты. Кроме того, в отличие от России, на Западе информационное пространство не контролируется властями. Тут утаить шило в мешке очень трудно. И даже несмотря на это Россия пытается использовать эти события для обвинения Запада, прежде всего США и Великобритании.

-Уже обнародованы имена 4 террористов. Славянских имен среди них нет, что отчасти говорит о том, что Русский добровольческий корпус (РДК) не причастен к данному теракту. Но все имена таджикские.

По данному поводу руководство Таджикистана отметилось, заявив, что эти люди не являются гражданами страны. Тем не менее, чуждые для россиян имена уже на слуху. Не станет ли это поводом для самосуда в российской среде в отношении всех гастарбайтеров?

-Я считаю, что по поводу озвученных российскими властями имен необходимо быть максимально осторожными.

Начнем с того, что после обнародования имен двух таджиков, позже выяснилось, что они никакого отношения к теракту не имели.

Отсюда возникает резонный вопрос: откуда появились эти имена? Ведь только потом стало известно, что один из названных лиц является таксистом, проживающим в Самаре, а второй и вовсе не покидал пределы Таджикистана. То есть, получается, что изначально «таджикский след» появился из ниоткуда. А если был, то создается впечатление, что российские спецслужбы заранее «подготовили» несколько вариантов «таджикского следа».

Далее, с подачи небезызвестной Маргариты Симоньян, которая тесно сотрудничает с российскими спецслужбами, были распространены кадры допроса одного из таджиков, которые были обнародованы по всем российским паблик-каналам. Затем ИГИЛ распространяет кадры, где высокорослые «террористы» говорят на арабском языке. Но дело в том, что таджики относятся к иной языковой группе, говорящей на фарси.

И вот подобные нестыковки наводят на определенные мысли, которые не лучшим образом характеризуют «достоверность» официальных информационных вбросов.

Что же касается части вопроса относительно гастарбайтеров, то следует отметить, что в России никогда не было терпимого отношения к мигрантам, особенно из ближнего зарубежья.

Помнится, совсем недавно в РФ привлекали гастарбайтеров, притом в принудительном порядке, в качестве «контрактников» для войны в Украине. Проще говоря, использовали их как «пушечное мясо». Или же совсем недавно все российские «патриотические» паблик-каналы продемонстрировали кадры, где силовики заставляют мигрантов, задержанных во время очередного рейда, в лютую зиму ползти гуськом.

Да, некоторое время мы будет наблюдать ужесточение в отношении мигрантов. Но вряд ли стоит ожидать кардинального изменения политики в данной сфере. Во- первых, подобное отношение является своего рода «палкой о двух концах». Это может привести к ухудшению отношений с мусульманскими странами Ближнего Востока.

Во- вторых, Россия нуждается в трудовых мигрантах. Некому работать.

В- третьих, надо учитывать и то, что что почти 20 процентов граждан России являются мусульманами. В этом контексте, вряд ли Путину выгодно открытие «религиозно-этнического фронта» в самой России.

-Владимир Путин в своем обращении отметил, что террористы намеревались перебраться в Украину. Являются ли его слова неким посылом или воззванием к россиянам мобилизоваться с удвоенной силой и продолжить войну в Украине?

-Американская разведка четко указала, что за данным терактом стоит ИГИЛ. Москва же говорит о том, что террористы собирались перебраться в Украину. И, якобы украинская сторона подготовила «окно» для переброски террористов.

Само это заявление уникально по своей абсурдности. Ну, предположим, что с украинской стороны на самом деле было подготовлено «окно». Но до украинской линии обороны еще надо было дойти. Проще говоря, террористы должны были иметь «окно» прежде всего на российской стороне. Ведь в настоящее время российско-украинская граница является линией фронта. Вполне понятно, что на данном участке недостатка в сотрудниках российских спецслужб, вооруженных сил, Росгвардии нет. В этом случае, следствию прежде всего необходимо ответить на вопрос о том, кто пообещал террористам «прорубить окно» с российской стороны. Такие дела на авось не делаются. «Крота» надо надо найти среди своих, если конечно российская версия соответствует действительности.

Это не единственная нестыковка, притом, на грани тупости в российской версии. Сам теракт был организован на очень высоком профессиональном уровне. Террористам за менее чем 20 минут удалось расстрелять людей, организовать пожар, приведший к обрушению достаточно сложной инженерной конструкции, что также требует определенных технических навыков и знаний, и уйти. До этого момента все идеально, если конечно уместно так выразиться.

А вот дальше перед нами полные «уроды», если верить версии следствия. Они пытаются скрыться с места преступления на автомобиле, припаркованном у концертного комплекса, притом, зарегистрированном на одного из террористов. Они на этом автомобиле, который уже «засветился» у «Крокус Сити», пытаются проехать почти 500 километров до российско-украинской границы.

Во второй части этой трагедии “опытные террористы” ведут себя как полные дилетанты. Они как бы делают все для того, чтобы их арестовали именно на российско-украинской границе.

И, наконец, на кадрах, обнародованных госпожой Симоньян и российскими спецслужбами, перед нами предстают безвольные люди, а не бравые профессиональные террористы. Честно говоря, у меня создаётся впечатление, что это просто подстава. А реальные террористы давно легли на дно…

— Возможно, вопрос прозвучит не совсем этично, но данный теракт, по сути, дал Путину карт-бланш в вопросе нанесения ударов по мирным жителям Украины. И если ранее нашлись бы недовольные подобными действиями, то после произошедшего в «Крокус сити» таковых будет ничтожно мало. Как вы считаете, воспользуется ли этим карт-бланшем глава России?

— Честно говоря, этот вопрос вызвал у меня ироничную улыбку. Владимиру Путину не нужен карт-бланш для уничтожения украинских городов, истребления мирных жителей. В течение двух лет российской агрессии в отношении Украины Путину не нужен был карт-бланш для убийств в Буче, Изюме, Авдеевке и так далее…