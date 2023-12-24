В начале декабря сего года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении на 7 февраля 2024 года внеочередных президентских выборов. Хотя до окончания срока полномочий главы государства оставался еще год.

Для многих данное решение стало полной неожиданностью. Мнения экспертного сообщества в своих прогнозах по данному поводу разошлись. Одни политологи посчитали этот шаг некой «сверкой часов» с Россией и США, где также в следующем году пройдут президентские выборы. А азербайджанская оппозиция убеждена, что принятое решение «при отсутствии условий для честной политической борьбы имеет цель продлить власть Ильхама Алиева».

Оставим в сторону обвинения так называемой радикальной оппозиции, и просто взглянем правде в глаза.

Сравним, с каким багажом на президентские выборы идет действующий глава государства Ильхам Алиев и его конкуренты из умеренной оппозиции. Ради справедливости стоит отметить, что кандидаты из противоположного властям лагеря слишком умеренные.

Итак, за пост президента в феврале 2024 года с Ильхамом Алиевым поборются самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, председатель партии «Великое созидание», депутат Фазиль Мустафа, лидер партии «Великий Азербайджан» Эльшад Мусаев, глава партии «Единый Азербайджан» Гудрат Гасангулиев.

При любом раскладе Ильхам Алиев на предстоящих выборах имеет «козырной туз», причем, любой масти. И этот «туз» — решение самой главной проблемы азербайджанского народа – карабахской проблемы.

Я не собираюсь петь дифирамбы в отношении главы государства (и без меня славословия в его адрес предостаточно), но нельзя идти против совести. Тридцатилетний «карабахский груз», который был бременем на плечах азербайджанцев, был скинут благодаря именно Ильхаму Алиеву. И это факт, который не могут отрицать ни враги, ни друзья.

Но решение карабахской проблемы – лишь начало пути. Разоренные и разрушенные армянскими оккупантами освобожденные азербайджанские земли нужно восстанавливать. И в этом направлении ведутся колоссальные работы.

И это проделанная президентом лишь часть работ по восстановлению Карабахского региона. Я еще не говорю о том, что лишенные на протяжении многих лет своей Родины бывшие переселенцы постепенно возвращаются на свои исконные земли.

Понятно, что все эти работы требуют немалых затрат, что сказывается на социально-экономическом положении населения Азербайджана. Опять- таки, по вышеназванным объективным причинам Азербайджан в росте ВВП отстает на Южном Кавказе.

Согласитесь, что против столь весомых аргументов выстоять нелегко.

Но именно социально-экономический фактор, наверное, был бы хоть и не весомым, но хоть каким-либо козырем конкурентов в ходе президентской гонки против карабахской «карты».

Остальные кандидаты в президенты могли бы представить свою платформу, нацеленную целиком на решение социальных проблем населения. К примеру, увеличить размер пенсии инвалидов карабахской войны, обеспечить жильем малоимущих, увеличить государственные дотации частным секторам и так далее.

Однако оппозиционеров, которые намерены стать президентом, интересуют более глобальные проблемы.

Так, депутат Гудрат Гасангулиев озабочен тем, чтобы переименовать Азербайджан в «Республику Северный Азербайджан». Сильная, конечно, заявка на то, чтобы стать президентом, но возникает вопрос: «А зачем?». После этого жителям «Северного Азербайджана» жить станет лучше, жить станет веселей?».

Или может Иран, чтобы не иметь проблем с Гудратом Гасангулиевым, решит отказаться от Южного Азербайджана, чтобы партия азербайджанского депутата «Единый Азербайджан» оправдала свое название?

Вспоминаются слова Воланда из бессмертного произведения Булгакова: «Вы, профессор, воля ваша, что-то нескладное придумали! Оно, может, и умно, но больно непонятно. Над вами потешаться будут».

Так вот, может господин Гасангулиев и придумал что-то патриотичное, но уж больно неумно. Потешаться будут. Да и не только над ним, но и другими кандидатами в президенты, которые взяли за основу олимпийский принцип: «Главное не победа, а участие»…