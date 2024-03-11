Бывший председатель крупнейшей оппозиционной партии Грузии “Единое национальное движение”(ЕНД) Ника Мелия и основатель оппозиционного телеканала “Мтавари Архи” Ника Гварамия договорились создать политический союз.

Как сообщает Грузия Онлайн, сегодня их политические команды встретятся в одном из отелей Тбилиси и объявят окончательное решение.

Ника Мелия был отстранен от должности председателя партии “Единое национальное движение”, основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили, в январе 2023 года.

Мелия, проигравший Левану Хабеишвили на внутрипартийном электронном голосовании, вместе со своими сторонниками покинул ЕНД.

Ника Гварамия, ранее выступавший адвокатом арестованного экс-президента Михаила Саакашвили, был арестован по делу “Рустави 2” в мае 2022 года. Освободившись в июне 2023 года по амнистии Саломе Зурабишвили, Гварамия ушел в отставку с поста руководителя телеканала “Мтавари Архи” и занялся политической деятельностью.

Оба лидера известны своими антиправительственными, а также антироссийскими выступлениями. Напомним, что в октябре этого года в Грузии пройдут парламентские выборы.