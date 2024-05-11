Хакеры из КНДР выкачали больше тысячи гигабайт данных из судов Южной Кореи. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ренхап».

Из опубликованных результатов расследований стало известно, что хакеры внедрились в компьютерные сети южнокорейский судов произошло еще 7 января 2021 года.

Отмечается, что из судебных систем вывели около 1,14 тысячи гигабайт. Следователи смогли установить данные только 5171 файлу, размер которых составляет 4,7 гигабайта. Они хранились на одном из серверов, который был размещен в Южной Корее.