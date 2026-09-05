Хакерская группировка Rhysida выложила в даркнет 5,26 терабайта данных, украденных у властей Берлина, после отказа заплатить около 2 млн евро выкупа. Об этом сообщил Bild в субботу, 5 сентября.

Указано, что опубликовано почти 1,44 млн файлов, среди которых могут быть планы действий при чрезвычайных ситуациях, банковские реквизиты, телефоны, адреса и другие персональные данные.

«Особое беспокойство вызывают документы, связанные с реагированием на химические, биологические, радиологические и ядерные угрозы. В массиве также обнаружены свидетельства о рождении, списки сотрудников, строительные планы, инструкции на случай ЧС и материалы земельного управления криминальной полиции. Полный масштаб утечки пока неизвестен из-за огромного объема данных», — говорится в сообщении.

Ранее хакерская группа Rhysida потребовала от властей Берлина €2 млн и дала время до середины пятницы, 4 сентября, пригрозив выложить украденные данные в сети, что она и сделала. О кибератаке стало известно 14 августа. После этого оба пострадавших ведомства — Сенатская канцелярия по вопросам мобильности, транспорта, защиты климата и окружающей среды, а также по вопросам городского развития, строительства и жилищного хозяйства — были временно отключены от общегородской сети.

Эксперт ХДС по безопасности Родерих Кизеветтер заявил в комментарии изданию, что власти правильно поступили, отказавшись платить выкуп, но добавил, что «такого вообще не должно было случиться». По его словам, особенно серьезным была бы утечка закрытых каналов связи и кризисных планов.

Журналист-расследователь Ларс Винкельсдорф, изучивший часть файлов, утверждает, что среди них есть документы о действиях в случае обороны и секретные каналы связи федерального правительства. Он предупредил, что такая информация может облегчить атаки на критическую инфраструктуру столицы Германии.

По имеющимся на данный момент сведениям, с 7 по 12 августа произошла утечка данных в крупном объеме. Правящий бургомистр Берлина Кай Вегнер утверждал, что земля Берлин не поддастся на шантаж.