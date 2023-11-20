Венгрия поддержит только такую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по Ближнему Востоку, которая будет содержать требование к палестинской группировке ХАМАС немедленно и без предварительных условий освободить всех заложников, захваченных во время нападения на Израиль. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, выступая на свободных дебатах на Генассамблее в Нью-Йорке.

«ХАМАС должно немедленно и безоговорочно освободить всех заложников, в том числе пятерых граждан Венгрии», — сказал министр. Он подчеркнул, что Венгрия «поддержит только такое решение, которое будет предусматривать освобождение заложников без промедления и без каких-либо условий».

В то же время Сийярто указал на необходимость «обеспечить защиту гражданских лиц, оказавшихся в ловушке в секторе Газа». Он напомнил, что там находились 15 граждан Венгрии, 14 из которых были эвакуированы в Египет, а один остался в палестинском анклаве по собственному желанию.