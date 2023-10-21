Группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющаяся боевым крылом радикального палестинского движения ХАМАС, заявила о намерении освободить в воскресенье еще двоих человек, взятых в заложники во время нападения на Израиль.

«Бригады [Иззэддина] аль-Кассама объявляют, что они готовы освободить завтра двух заключенных женщин — Нурит и Йохевид — посредством тех же процедур, которые были применены при освобождении двух пленниц вчера», — говорится в заявлении представителя группировки Абу Убайды, опубликованном в Telegram-канале ХАМАС.