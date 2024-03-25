Палестинское движение ХАМАС готово участвовать в обмене заложников, удерживаемых в Газе, на палестинских заключенных в свете принятия Советом Безопасности (СБ) ООН резолюции о прекращении огня в анклаве. Соответствующее заявление опубликовано в официальном Telegram-канале движения.

«ХАМАС приветствует призыв СБ ООН к немедленному перемирию и подчеркивает необходимость ввести постоянный режим прекращения огня, вывести все израильские войска из Газы и вернуть перемещенных лиц в места их проживания. Мы подтверждаем, что готовы немедленно принять участие в обмене пленными, который приведет к освобождению заложников и палестинских заключенных», — говорится в документе. В ХАМАС также призвали СБ «оказать давление на Израиль, чтобы тот соблюдал принятую резолюцию о прекращении огня и прекратил войну», и поблагодарили страны, принявшие участие в разработке резолюции, «за поддержку палестинского народа».