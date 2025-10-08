Движение ХАМАС в ходе переговоров в Египте направило Израилю список заключенных, которых предполагается обменять на удерживаемых в Газе израильских заложников, сообщает в среду газета «Аш-Шарк аль-Аусат».

«В ХАМАС заявили, что в среду состоялся обмен списками заключённых и заложников, которых планируется освободить в соответствии с согласованными критериями и численностью», — информирует издание со ссылкой на советника по связям с общественностью ХАМАС Тахера ан-Нуну.

Представитель движения подчеркнул, что в среду в Шарм эш-Шейхе продолжаются переговоры, которые «сосредоточены на механизмах прекращения войны, вывода израильских войск из сектора Газа и обмена людьми».