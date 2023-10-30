Иранские власти в понедельник подтвердили получение заверений палестинской группировки ХАМАС в готовности освободить пленных, не имеющих израильского гражданства.

 

Как передает «Интерфакс», об этом сообщает агентство EFE.

 

«Иран получил обещания от ХАМАС об освобождении заложников неизраильского происхождения», — заявил официальный представитель МИД Ирана Нассер Канани.

 

Представитель иранского МИД уточнил, что израильские бомбардировки сектора Газа Израилем пока не позволяют провести эту операцию.

 

По его словам, несколько стран обратились к Тегерану с просьбой провести переговоры с ХАМАС, чтобы добиться освобождения иностранных граждан, находящихся в плену группировки в секторе Газа.

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Автор: Редакция | Дата: 2023/10/30, 17:22 | Рубрика: Мир

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