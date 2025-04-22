Президент Венесуэлы Николас Мадуро потребовал освободить всех 252 венесуэльских граждан, которые были депортированы из США в Сальвадор и заключены в тюрьму строгого режима.

«Президент Сальвадора Найиб Букеле должен немедленно подписать указ о безусловном освобождении и вернуть в Венесуэлу всех 252 наших граждан», — заявил глава государства в программе телеканала Venezolana de Televisión.

Президент указал, что граждане боливарианской республики содержатся в Сальвадоре «без суда и следствия, без права на надлежащую правовую процедуру и защиту», подвергаются пыткам и истязаниям. «Против группы венесуэльцев и латиноамериканцев, похищенных [сальвадорским] государством, совершены преступления, грубо нарушающие права человека», — продолжал он. Мадуро назвал президента Сальвадора «систематическим нарушителем прав венесуэльского народа». Он сообщил, что «даже в США на многочисленных манифестациях Букеле называют фашистом и требуют возвращения похищенных мигрантов».

В феврале Сан-Сальвадор предложил Вашингтону на платной основе содержать лиц, осужденных в Соединенных Штатах за различные преступления. 16 марта США этапировали в Сальвадор 261 члена венесуэльских преступных группировок Tren de Aragua и Mara Salvatrucha.