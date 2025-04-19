Верховный суд США принял решение приостановить депортацию группы венесуэльских мигрантов из Техаса, временно заблокировав действия администрации Дональда Трампа. Трамп обвиняет венесуэльцев в принадлежности к Tren de Aragua, признанной в США террористической организацией. Уже в ближайшие выходные их должны были выслать в Сальвадор, где их ожидало тюремное заключение.

Суд принял решение после экстренного обращения Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU), юристы которого утверждают, что задержанным не была предоставлена возможность оспорить свою депортацию, как того требует закон.

«Правительству предписано воздержаться от выдворении любого из предполагаемых членов данной группы из США до дальнейшего распоряжения Суда», — говорится в постановлении.

При этом 8 апреля суд удовлетворил запрос президента и разрешил Трампу применять Акт о враждебных иностранцах 1798 года для высылки из страны предполагаемых членов преступных группировок.

Этот закон исторически применялся только трижды и только во время войны, включая Первую и Вторую мировую.