Президент США Дональд Трамп обратился в Верховный суд с просьбой разрешить ему отстранить члена совета управляющих Федеральной резервной системы Лизу Кук от должности на время, пока идет рассмотрение ее иска к президенту.

В ходатайстве, поданном в четверг, президент призвал отменить решение, разрешающее Кук временно оставаться на своей должности.

При этом Кук просит Верховный суд отклонить ходатайство Трампа. Адвокаты Кук утверждают, что разрешение на ее отстранение подорвет независимость ФРС и нанесет ущерб экономике США, пишет Financial Times.

«Временное отстранение ее от должности поставит под угрозу экономическую стабильность нашей страны и поставит под сомнение дальнейшую независимость Федеральной резервной системы, что может вызвать потрясения на финансовых рынках, которые сложно будет устранить», — говорится в заявлении адвокатов.