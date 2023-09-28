Украина стала членом Совета управляющих Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на 2023-2025 годы.

Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в социальной сети Х (бывший Twitter), поблагодарив все причастные страны за поддержку украинской заявки.

«Украина вошла в состав Совета управляющих МАГАТЭ на 2023-2025 годы. Я благодарю каждую страну, которая поддержала нашу заявку», — заявил президент.

Он подчеркнул, что Украина в рамках своего членства в Совете приложит все усилия для укрепления ядерной безопасности и защищенности, а также для усиления роли МАГАТЭ в мире.

Зеленский акцентировал, что важно положить конец «ядерному шантажу», который Россия пытается сделать нормой для мира. «Ядерная и радиационная безопасность должны быть гарантированы», — заявил лидер Украины и призвал партнеров приложить совместные усилия для этого.