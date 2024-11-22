Совет управляющих МАГАТЭ принял западную резолюцию, в которой раскритиковал Иран за якобы недостаточное сотрудничество с агентством.

Как передает ТАСС, об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на дипломатов.

По его данным, резолюция призывает Иран улучшить сотрудничество с агентством. В документе также прописана просьба к МАГАТЭ подготовить подробный доклад по Ирану к весне 2025 года.

Как сообщает Reuters, резолюция принята 19 голосами «за», 3 страны проголосовали против, еще 12 воздержались.