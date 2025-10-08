8 октября 2025 года в Женеве Совет ООН по правам человека принял резолюцию по оккупированным территориям Грузии – «Сотрудничество с Грузией».

Примечательно, что резолюция, которую Грузия вносит с 2017 года и основной темой которой является ситуация с правами человека на оккупированных территориях Грузии, впервые была принята консенсусом.

Резолюцию представил на заседании Совета заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия.

Приняв резолюцию консенсусом, Совет выразил беспрецедентную поддержку Грузии.

В резолюции Совет по правам человека вновь подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ.

В резолюции выражается серьезная обеспокоенность различными формами дискриминации и нарушениями прав человека, совершаемыми в отношении этнического грузинского населения в оккупированных Россией регионах Абхазия и Цхинвали.

В резолюции Совет подчеркивает важность Женевских международных переговоров, начатых на основе соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.

В документе вновь отражены факты оккупации Россией Абхазии и Цхинвальского региона, а также решения Европейского суда по правам человека на 2021–2024 годы.

Совет выражает обеспокоенность тем, что международным и региональным механизмам мониторинга соблюдения прав человека не разрешен доступ на оккупированные территории. В связи с вышеизложенным Совет требует немедленного и беспрепятственного доступа в оккупированные регионы Абхазии и Цхинвали для Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, а также международных и региональных механизмов по правам человека.