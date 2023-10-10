Россию не избрали в Совет ООН по правам человека (СПЧ) на 2024-2026 годы, передает РИА Новости.

Генассамблея ООН провела выборы новых членов совета, за два места от группы восточно-европейских стран боролись помимо России Албания и Болгария. Россия набрала при голосовании 83 голоса, Албания — 123, Болгария — 160.

РФ была избрана в состав СПЧ в 2020 году, проработала в нем до апреля 2022 года, когда Генассамблея ООН приостановила ее членство из-за специальной военной операции на Украине. Это решение лишило Россию возможности голосовать и выступать в Совете.

В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ.

Тем не менее Москва решила претендовать на возвращение в состав СПЧ на нынешних выборах, чтобы противодействовать превращению СПЧ в орган, выполняющий задачи одной группы стран в качестве наказания за проводимую ими независимую внутреннюю и внешнюю политику.

В Совет на три года избрали Албанию, Бразилию, Болгарию, Бурунди, Китай, Кот-д’Ивуар, Кубу, Доминиканскую Республику, Францию, Гану, Индонезию, Японию, Кувейт, Малави и Нидерланды. Они начнут работу с 1 января 2024 года.

При этом Китай, Кот-д’Ивуар, Куба, Франция и Малави были переизбраны на второй срок.