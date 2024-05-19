Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил обеспокоенность в связи с аварийной посадкой вертолета Ибрахима Раиси и предложил поддержку.

В этой связи Президент Азербайджана поделился публикацией в социальной сети X:

«Сегодня, после дружеского прощания с Президентом Исламской Республики Иран Ибрахимом Раиси, мы были серьезно обеспокоены известием о том, что вертолет с высокопоставленной делегацией совершил аварийную посадку в Иране. Мы молимся Всевышнему Аллаху за Президента Ибрахима Раиси и сопровождающую его делегацию. Как соседняя, ​​дружественная и братская страна, Азербайджанская Республика готова оказать всяческую поддержку».