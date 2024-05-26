Согласно исследованию организации ForSet, 64% молодых грузин считают, что их интересы не представлены в политике правительства страны. Отмечается, что большинство опрошенных выступают за евроинтеграцию Грузии. 70% полагают, что правительство работает недостаточно, чтобы страна вступила в ЕС.

Опрос ForSet проводился в декабре 2023 г. и феврале 2024 г. среди респондентов в возрасте от 18 до 26 лет при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), Национального демократического института (NDI) и ЕС. (Грузия Онлайн)