Глава Пентагона Пит Хегсет рассматривает кандидатуру своего пресс-секретаря Шона Парнелла на пост министра армии вместо Дэна Дрисколла, который в ближайшие месяцы планирует покинуть пост, сообщает The Hill со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, Парнелл входит в шорт-лист кандидатов на замену Дрисколла, составленный Хегсетом.

«У мистера Парнелла много сторонников в администрации, и он неустанно работает над тем, чтобы способствовать культурным изменениям и повышению подотчетности в Пентагоне. Опираясь на свой обширный боевой и управленческий опыт, он привнесет в армию подотчетность, перемены и активное трансформационное лидерство, в которых она так отчаянно нуждается в настоящее время», — заявили изданию в военном ведомстве.

The Hill сообщал, что Парнелл, который также является одним из старших советников Хегсета, в частном порядке выразил заинтересованность в должности министра армии.