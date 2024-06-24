Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал сменить Урсулу фон дер Ляйен на посту председателя Еврокомиссии (ЕК), назвав прошедшие пять лет худшими в истории ЕС.

С таким предложением венгерский лидер выступил в интервью германской медиагруппе Funke.

Отвечая на вопрос, почему он препятствует назначению фон дер Ляйен на второй срок, Орбан сказал: «Из-за ее низкой эффективности».

«Зеленая» трансформация является совершенно провальным менеджментом, миграционный пакет не решает проблемы. Европа нуждается в более эффективном руководстве, есть достаточно талантливых политиков, которые могут это делать», — пояснил премьер.

Орбан отметил, что на выборах в Европарламент люди показали, что хотят изменений в Брюсселе.

«Прошедшие пять лет были, возможно, худшими пятью годами в истории ЕС. Успехи Еврокомиссии и брюссельской элиты слабые. Но то, как сейчас все выглядит, у власти останется та же правящая коалиция. Я не испытываю радости от того, что сейчас происходит», — сказал премьер. «У нас структурная проблема», — подчеркнул он.