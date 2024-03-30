Глава турецкой компании Baykar, производящей беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar, Сельчук Байрактар может стать преемником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на посту главы государства. Такое мнение выразил обозреватель газеты The Wall Street Journal (WSJ) Джаред Малсин.

Отмечается, что Байрактар, который приходится зятем нынешнему турецкому лидеру, очень популярен в Турции и что у него есть сторонники, которые поддержат его выдвижение.

Сам Байрактар в интервью WSJ осенью 2023 года сказал, что «не занимается активно политикой» и что у него нет политических амбиций, однако не исключил, что может претендовать на пост президента, если Эрдоган обратится к нему с такой просьбой. «Это будет зависеть от обстоятельств», — объяснил Байрактар.