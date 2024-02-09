Лидер КНДР Ким Чен Ын, вероятно, готовит свою дочь Ким Чжу Э себе в преемники, роль его сестры, заведующей отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, снижается. Такую точку зрения высказал министр объединения Республики Корея Ким Ён Хо в интервью японской газете Yomiuri.

«Нельзя исключать вероятность того, что [Ким] Чжу Э станет преемником», — сказал он, напомнив об эпизоде во время парада в Пхеньяне, который прошел 8 сентября 2023 года по случаю 75-летия основания КНДР. Тогда на одной из опубликованных государственными СМИ фото было видно, как заместитель председателя Центрального военного комитета (ЦВК) Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон разговаривает с дочерью лидера КНДР, преклонив колено. По оценке министра, эта сцена могла быть спланированной, чтобы продемонстрировать преемственность: когда Ким Чен Ын был молод, с ним таким же образом говорил О Джин У, занимавший высокие военные посты.

«Необходимо видеть вероятность того, что [Ким] Чжу Э станет преемником. Роль Ким Ё Чжон, наоборот, относительно снижается», — сказал Ким Ён Хо.

По данным южнокорейских СМИ, Ким Чжу Э около 10 лет. В первый раз она появилась на публике в ноябре 2022 года, когда она вместе с отцом присутствовала на запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17». Позднее она неоднократно появлялась на публичных мероприятиях вместе с Ким Чен Ыном. Это породило слухи о том, что ее готовят к возможной передаче власти в будущем.(ТАСС)