Парламент Венгрии уполномочил правительство продлить на полгода режим чрезвычайного положения, действующий в стране из-за вооруженного конфликта на территории соседней Украины. Законопроект, позволяющий премьер-министру и правительству принимать некоторые решения посредством указов и постановлений, а не на основе законов, поддержал 131 депутат, 58 выступили против, 1 воздержался.

Представляя документ в парламенте, государственный секретарь в Министерстве юстиции Венгрии Роберт Репашши заявил, что это решение обеспечит эффективное и быстрое управление страной в сложных условиях, вызванных украинским конфликтом.

Правительство объявило чрезвычайное положение в связи с событиями в Украине сроком на 180 дней в мае 2022 года и с тех пор дважды его продлевало. До этого в Венгрии действовал такой же режим из-за пандемии коронавируса, которая заставила правительство потребовать для себя особых полномочий для принятия оперативных решений. По словам Репашши, при подготовке нового документа Минюст руководствовался тем, что «вооруженный конфликт и гуманитарная катастрофа на территории Украины, а также их последствия для Венгрии остались без изменений».