Интересная риторика разворачивается вокруг событий, связанных с Арменией и ОДКБ.

Армения была и остается союзником Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил ТАСС генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов. Он призвал не делать категоричные выводы из отсутствия Еревана на недавнем саммите военного блока в Минске.

«На мой взгляд, не имеет смысла делать из этой ситуации какие-либо категоричные выводы. Армения была и остается нашим союзником. Этим, я думаю, все сказано», — сказал он.

Генсек отметил, что по имеющейся у Секретариата ОДКБ информации, причины отсутствия делегации Армении носили технический характер.

«В любом случае это решение независимого и суверенного государства, влиять на которое не может ни одно другое государство или организация. ОДКБ уважает решение Республики Армения как полноправного члена организации», — добавил он.

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о надеждах на то, что Армения со временем полноценно возобновит свое участие в Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом он заявил в интервью «Россия 1».

«Надеемся, что наши армянские друзья все-таки со временем возобновят свой подход в пользу расширенного участия в организации», — отметил представитель Кремля.

Песков заявил, что позиция Армении известна хорошо.

«Не во всем мы можем согласиться, потому что ОДКБ сохраняет свою востребованность. Все страны солидарны в необходимости дальнейшего укрепления и развития этого блока», — сказал он.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван примет решение по вопросу выхода из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), исходя из интересов страны. Он отмечал, что членство страны в организации не дает ей необходимой поддержки, однако в то же время является помехой для получения помощи от других государств.

Итак, Кремль и ОДКБ делают некие примиряющие заявления по поводу игнорирования Арменией последнего саммита организации. Дескать, ничего страшного не произошло, всего лишь технический момент. Что это значит? Москва боится, что если Армения уйдет, то этот военный блок вообще посыпется?

На эти вопросы # ответили эксперты из стран, состоящих в блоке.

Казахский политический аналитик Казбек Бейсебаев:

— Конечно, можно принять заявление Генсека ОДКБ о техническом характере отсутствия делегации Армении на заседании этой организации и на этом поставить точку в этом вопросе.

Однако ответ кроется в словах премьер-министра Никола Пашиняна — «Ереван примет решение по вопросу выхода из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), исходя из интересов страны…. Членство страны в организации не дает ей необходимой поддержки, однако в то же время является помехой для получения помощи от других государств».

Отсюда следует, что западные партнеры Армении в лице США, Франции и других европейских стран увязывают свое сотрудничество с необходимостью выхода Армении из ОДКБ. Армения важна для них близостью к Ирану, который, как мы знаем, является главным врагом США. Иными словами, США, обустроившись в Армении в виде военных баз, могли бы реально угрожать Ирану.

Но Америка далеко, а Россия близко. Вот почему Ереван хочет выторговать себе выгодные условия.

Президент Ассоциации политологов Армении, доктор политических наук Амаяк Ованнисян:

— Нет, конечно, Москва не этого боится. Москва боится другого: утраты механизма контроля над поведением Армении, в результате чего Москва лишится важного ресурса влияния на Азербайджан. Москва уже продемонстрировала Баку, что ее присутствие в регионе в интересах Азербайджана. Ведь если руководство Армении изначально питало иллюзии, что российский миротворческий контингент обеспечит безопасность и спокойную жизнь в своих очагах карабахских армян, то после 19 сентября сего года эти иллюзии окончательно развеялись и стало ясно, что на самом деле в полной мере оправдалась та трактовка, которую миссии российских военных в Карабахе приписывал Ильхам Алиев, когда заявлял, что российские военные должны разоружить армян, сделав их, по сути, беззащитными перед силовыми действиями азербайджанских военных. Так и произошло на деле, и трагические для армян события 19 сентября, за которыми российские миротворцы наблюдали, показали, что Александр Лукашенко был совершенно искренен, когда заявлял, что «Ильхам Алиев наш человек». Понятно, что в подтексте этого заявления содержалось невысказанное, но подразумеваемое утверждение о том, что Никол Пашинян «не наш человек», то есть «чужой среди своих». Ну, теперь, посудите сами, какой смысл после этих откровений, когда очевидно, что с тобой в этой компании не желают считаться вовсе, заседать там и вести какие-то разговоры?

Я аналитик и не собираюсь давать здесь каких-либо оценок, насколько окажется продуктивным бойкот деятельности ОДКБ с точки зрения долгосрочных армянских интересов, однако то что в контексте игнорирования ОДКБ запросов и ожиданий официального Еревана этот бойкот был вполне предсказуем, не вызывает сомнений. Официальный Ереван из всей этой истории сделал однозначный вывод: для Армении ОДКБ существует не для того, чтобы гарантировать ее безопасность, а для того, чтобы препятствовать, мешать получению Арменией помощи со стороны Запада. И сегодня Никол Пашинян со свойственной ему прямолинейностью об этом заявляет без обиняков. При этом он вполне прозрачно намекает на то, что в нынешних сложных, трудных для России условиях, когда Москва подвергается тотальной обструкции со стороны Запада, официальный Ереван готов проявить добрую волю и не идти на обострение, сохраняя формальное членство в ОДКБ. Как видим, Москву тоже такая сдержанность и пролонгация процессов в нынешних весьма непростых для нее условиях «военной операции» в Украине вполне устраивает…

Кыргызский политолог, доцент Академии ОБСЕ (Бишкек) Эмиль Джураев:

— Я не удивлен тем, что в ОДКБ и в Москве говорят об отсутствии Армении на последнем саммите в такой мягкой, успокаивающей манере. Выход любой страны из состава такой небольшой организации — весть негативная. Однако, отношение Еревана к ОДКБ, и даже к более эффективному ЕАЭС, сильно охлаждено после последнего столкновения с Азербайджаном и очень неоднозначного и несоюзнического подхода к ситуации в ОДКБ, и особенно в России.

Думаю, выход Армении из состава организации — дело времени. При этом, полагаю, ни ОДКБ, ни Армения не станут делать это громким событием. Оно невыгодно и нежелательно.

Сопредседатель российской политической партии «Демократический выбор», член совета фонда «Либеральная миссия» (Москва) Сергей Жаворонков:

— Я бы обратил внимание на другую цитату из Н.Пашиняна — «Мы даем себе и блоку время для размышлений над дальнейшими шагами».

Отказ Пашиняна от участия в саммите — это, конечно, демарш, как ответным демаршем следует считать и задержание почти 1000 грузовиков с армянской продукцией на российской таможне в Верхнем Ларсе (после нескольких суток их все же пропустили).

Не думаю, однако, что Армения собирается выходить из ОДКБ. Отчасти потому что «угроза сильнее исполнения», отчасти потому что роль Армении в ОДКБ крайне мала и не думаю, что ее возможному выходу кто-то последует.

Реально Армения может угрожать иным — требованием о выводе двух российских военных баз. Военные базы — фетиш для российской власти, их утрата будет болезненна.

В значительно меньшей степени, но тоже болезненным, было бы прекращение вещания российских телеканалов, тем более что для этого есть веская причина — в последнее время они занимаются хамскими выпадами в адрес Пашиняна лично.

Однако стоит помнить и то, что Пашиняну недавно напомнили — почти половина армянского экспорта приходится на Россию, и это экспорт сельскохозяйственной продукции, которую легко заместить для России и очень сложно заместить российский рынок для Армении.

Белорусский аналитик, журналист, демократический активист Александр Отрощенков (Варшава):

— Заявления Тасмагамбетова, Пескова и Лукашенко относительно неучастия Армении в последнем саммите вполне предсказуемы. Потому что, если бы они говорили честно и открыто, то сказали бы что-то вроде «Армения заплатила высокую цену за то, что её предыдущие руководители поверили в нас как в союзников, нам понятно разочарование армянских партнёров и их стремление искать поддержки в другом месте». Но они этого сказать не могут, поэтому говорят дежурные вещи, делают вид, что ничего не произошло. Произошло.

Но я не думаю, что неучастие Армении в общих мероприятиях или даже её выход из ОДКБ, если таковой случится, будут иметь серьёзные последствия для всей этой организации.

Армянский кейс, конечно же, не добавил уверенности в надёжности этого союза. Но, всё же, Никол Пашинян, который пришел к власти на волне народных протестов, так и не стал «своим» для других лидеров ОДКБ, а особенно – в Москве и в Минске. Лидеры и политические системы других стран-членов этой организации значительно ближе Владимиру Путину, чем Пашинян и демократическая Армения, поэтому они, вероятно, считают, что имеют больше оснований получить реальную поддержку в случае возникновения проблем. Тем более что проблемы эти есть, и есть стремление балансировать растущее влияние Китая с помощью ОДКБ и ЕАЭС.

Безусловно, между странами-членами ОДКБ и Москвой есть свои противоречия и существуют поводы для раздражения, но пока они некритичны, и – тут можно согласиться с Песковым в том, что пока ОДКБ «сохраняет свою востребованность», по крайней мере, для нынешнего политического руководства стран-членов. Поэтому вряд ли в ближайшее время стоит ожидать серьёзного кризиса в этой организации.