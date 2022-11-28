После переговоров лидеров Армении и Азербайджана в Праге, на полях саммита Европейского политического сообщества (в начале октября), было объявлено, что стороны способны прийти к подписанию мирного договора уже до конца текущего года. И поначалу заявления высокопоставленных чиновников, звучавшие из Баку и Еревана, вполне отвечали смыслу этой новости. И Алиев, и Пашинян в своих речах подтверждали, что выступают за подписание мирного соглашения к этой дате. Никто не отрицал такой возможности, намечалась интенсификация встреч глав МИД двух государств, которые и должны были составить и согласовать текст мирного соглашения перед тем как его подпишут президент Азербайджана и премьер-министр Армении. Одним словом, возникли оптимистические ожидания.

Но что мы можем сказать об этой ситуации из дня сегодняшнего, на излете ноября? До конца года остается, грубо говоря, месяц. Что же мы увидели после Праги? В конце октября состоялись трехсторонние переговоры в Сочи, по итогам которых было озвучено совместное заявление. В целом оно оказалось «ни о чем», очевидно, потому что Армения и Россия попытались внести в его текст положения о продлении пребывания «миротворцев» и о решении «вопроса армян Карабаха» в некоем будущем, но Азербайджан сумел противостоять этому.

После этого Ереван вновь вернулся к знакомой риторике – о том, что, дескать, вопрос армян Карабаха должен быть включен в повестку переговоров и каким-то образом отражен в тексте мирного соглашения. Очевидно, воодушевляюще подействовали на это поведение руководства Армении и странные телодвижения с французской стороны – антиазербайджанские заявления Макрона, резолюция Сената.

Кстати, именно из-за предполагаемого участия Макрона в переговорах при посредничестве Брюсселя, которые намечались на 7 декабря, Ильхам Алиев заявил намедни, что отказывается ехать на них.

В Ереване не могут не понимать, что вновь занятая ими позиция никак не способствует приближению консенсуса с Баку, почему же Пашинян идет на это? И можем ли мы в такой ситуации всерьез надеяться на то, что мирный договор между Арменией и Азербайджаном будет заключен к Новому году?

На эти вопросы # ответили известные эксперты.

Политолог, депутат Милли меджлиса Расим Мусабеков:

— Заключат мирный договор Азербайджан и Армения до Нового года или переговорный процесс затянется и перейдет на следующий год — это не принципиально. Азербайджан будет и далее действовать на своей территории в Карабахе и на линии границы с Арменией в соответствии со своими интересами, не обращая внимание на визги армян и их иностранных покровителей. От затягивания мирного договора, делимитации границы, открытия транспортных коммуникаций в конечном счете проиграет сама Армения.

Разве мы сидим сложа руки в ожидании изменения позиции Армении? Вовсе нет. Азербайджан продолжает работы по укреплению границ, повышению мощи вооруженных сил, восстановлению освобожденных территорий, строительству новых дорог. В будущем году процесс возвращения вынужденных переселенцев в места их прежнего проживания станет массовым. Да и сами переговоры между Баку и Ереваном если и прервутся, то ненадолго. Не будет Брюссельского формата, остается Москва и Вашингтон. У Пашиняна семь пятниц на неделе. Глядишь, в какой-то момент очнется и выразит готовность подписать мирный договор прямо в декабре, в Тбилиси. Но повторюсь. Отсутствие мирного договора не создает для Азербайджана непреодолимых трудностей в осуществлении своих планов.

Ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC) Гела Васадзе:

— Делать какие-то прогнозы штука неблагодарная, но Россия предприняла и предпринимает максимум усилий, чтобы мирного договора не было.

Москва однозначно высказалась против мирного договора, что в принципе вполне устраивает Армению. Конфронтационная риторика с двух сторон — в интересах Москвы и Еревана. Пока она есть, мирного договора не будет. И саммит ОДКБ ещё раз это подтвердил.

Путин собрал союзников, которые уже давно не хотят быть никакими союзниками, и объяснил: да, РФ обделалась в Украине и так или иначе придется отползать, да, РФ ждут тяжелые времена изоляции, но слухи о смерти РФ явно преувеличены. Еще не понятны итоги войны по факту. В конечном итоге у Путина всегда есть вариант полностью уйти из Украины и таким образом прекратить разорительные и фатальные для страны боевые действия, изолироваться, сказать — я в домике.

Но при любых раскладах, для РФ критически важно создать экосистему выживания, а без стран-членов ОДКБ и ЕАЭС (кстати, саммит ЕАЭС пройдет в Бишкеке до конца года) это решительно невозможно.

Вопрос Армении — это вопрос сохранения хоть какого-то влияния России за кавказским хребтом. Понятно, что в сложившейся ситуации возвращение влияния на Грузию и Азербайджан не реально. Просто не дадут, учитывая масштабность логистических и энергетических проектов по линии ЕС — азиатские страны. Но это только повышает важность сохранения Армении в орбите России. Причем для Москвы абсолютно неважно, будут открыты транспортные коридоры через Армению под контролем РФ, или эти самые коридоры будут плотно закрыты. Для России важно сохранить флаг в регионе, а это Армения, Карабах, Абхазия и Цхинвальский регион.

Что нужно для сохранения этого самого флага? Правильно, глубокая заморозка статус-кво. И здесь не стоит думать, что идущий в ад просто ищет себе попутчиков. Уход с Южного Кавказа может стать триггером для серьезной движухи на Северном Кавказе, а потом и в других регионах РФ. Кроме этого, Москве необходимы прокладки для адаптации к санкциям. Насколько это у них получится – вопрос.