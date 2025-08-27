Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что подписанная в Вашингтоне декларация и парафированное мирное соглашение основываются на взаимных интересах Еревана и Баку. Об этом он сообщил в эфире Общественного телевидения Армении.

«В документах нет ни одного положения, которое было бы выгодно исключительно одной стороне и категорически невыгодно другой», — отметил министр.

В этом контексте он назвал маловероятным нарушение достигнутых договоренностей, подчеркнув, что все пункты имеют значение для обеих сторон.