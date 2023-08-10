Армения и Иран подписали документ о продлении до 2030 года соглашения «Газ в обмен на электроэнергию». Как сообщила пресс-служба Министерства территориального управления и инфраструктур Армении, соглашение подписали генеральный директор ЗАО «Ереванская ТЭЦ» Арам Казарян и заместитель министра нефти Исламской Республики Иран, директор Национальной газовой компании Маджид Чегени.

Об этом сообщает # со ссылкой на ТАСС.

«Продление соглашения — взаимовыгодная сделка. Оно создаст возможность увеличить объемы импорта газа и экспорта электроэнергии, что, безусловно, положительно скажется на экономическом развитии обеих стран», — заявил министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян.

Армения и Иран начали взаимные поставки электричества в обмен на газ с 2009 года. В год Армения получает из Ирана несколько сотен (обычно 400-500) млн куб. м газа, в обмен на это Армения поставляет по 3 кВт⋅ч электричества за 1 куб. м.