Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил Соглашение между правительствами Турции и Азербайджана о сотрудничестве в области природного газа.

Соответствующее решение опубликовано в официальной газете правительства Турции Resmi Gazete.

Вышеуказанное Соглашение было подписано в Стамбуле 14 мая прошлого года.

Президент Ильхам Алиев утвердил это соглашение 8 июля 2024 года.

Отметим, что в рамках соглашения стороны намерены расширить сотрудничество по вопросам купли-продажи, доставки, обмена и транзита природного газа как из Азербайджана, так и из третьих стран через свои территории.

Согласно договоренности, не менее 40 процентов общего объема газа, поставляемого из Азербайджана в Турцию или транзитом через Турцию в третьи страны, должно предлагаться турецкой компании BOTAŞ на тех же коммерческих условиях, что и в рамках «Контракта на куплю-продажу природного газа» от 25 октября 2011 года между «Азербайджанской газоснабжающей компанией» и BOTAŞ («Принцип 40-60»).