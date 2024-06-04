Турция впервые приступила к экспорту природного газа в Европу.

Как передает #, об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к нации после заседания Кабинета министров в Анкаре, которое транслировал телеканал TRT Haber.

По его словам, турецкая компания BOTAŞ начала экспорт газа в три европейские страны: «Компания BOTAŞ начала экспорт газа в Болгарию, Венгрию и Румынию. Впервые мы экспортируем газ в две европейские страны, которые не являются нашими соседями», — сказал Эрдоган, имея в виду Венгрию и Румынию.