Грузия и Армения планируют упростить процедуры въезда при взаимных поездках. Данный вопрос обсуждался на встрече президента Армении Ваагна Хачатуряна и его грузинского коллеги Михаила Кавелашвили сегодня в Ереване.

«В ходе беседы были обсуждены вопросы упрощения процедур посещения гражданами Армении и Грузии стран друг друга. В этом контексте обсуждалась и перспектива обеспечения свободы взаимных визитов, в том числе на основе принципа открытых границ», — информирует пресс-служба Хачатуряна.

Там не уточнили, что подразумевается под открытыми границами. Судя по всему, речь идет о разрешении взаимных поездок по биометрическим внутренним паспортам – удостоверениям личности, так называемым ID-картам. Этот вопрос власти двух стран обсуждали и раньше.

Сейчас по удостоверениям личности взаимные поездки возможны между Грузией, Турцией и Украиной.

Между Грузией и Арменией на данный момент действует безвизовый режим. Взаимные визиты происходят по загранпаспортам. (newsgeorgia)