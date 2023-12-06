Визовые процедуры между Таиландом и Азербайджана будут упрощены.

Об этом заявил посол Таиланда в Азербайджане и Турции Апират Сугондхабхиром.

Он сообщил, что работа по развитию отношений между Азербайджаном и Таиландом продолжается. По словам дипломата, эта деятельность также включает упрощение визовых процедур в целях развития туризма между двумя странами.

«Мы добьемся этого в ближайшем будущем, поскольку в Азербайджане наблюдается рост числа потенциальных туристов, готовых посетить Таиланд. Наши профильные ведомства занимаются решением вопроса. Мы нацелены на то, чтобы азербайджанские туристы получали визу в нашу страну не через Анкару, а путем оформления въездной визы на границе», – приводит «Репорт» слова дипломата.