Западные страны не хотят допустить реализацию трехсторонних договоренностей Москвы, Баку и Еревана, а Евросоюз и США хотят по-своему организовать делимитацию границы Армении и Азербайджана в обход России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

«У меня есть все основания говорить, что Запад не хочет позволить состояться тем договоренностям, которые были заключены при посредничестве России между Ереваном и Баку», — заявил Лавров.

«Также можно рассмотреть и проблему делимитации. Стороны подписали договоренность, что они создают комиссию по делимитации, в которой будет участвовать российская сторона в качестве консультанта. Нас туда не приглашают. Уже Шарль Мишель объявил, что делимитацией будет заниматься ЕС, хотя ни Армения, ни Азербайджан никогда не входили в какое-либо объединение на нынешней территории ЕС и каких-либо карт у ЕС быть не может. Карты есть у РФ, и это стороны устраивает. Но не устраивает ЕС, не устраивает США, которые тоже хотят делимитировать границу из-за океана. Печально, что такие западные эгоистичные устремления мешают реализации коренных устремлений и Армении, и Азербайджана», — отметил глава МИД России.

«Хотят наши западные коллеги, чтобы только на их территории был подписан мирный договор [между Азербайджаном и Арменией], это факт. То, что Азербайджан готов его подписать на российской территории, где, собственно, и начинались усилия по прекращению конфликта и по выстраиванию всей системы взаимодействия по урегулированию всех вопросов, это тоже факт. Насколько к этому готов Ереван — мне неизвестно, хотя соответствующие сигналы давно направлялись в армянскую столицу», — сказал Лавров.

Он добавил, что изначально были заключены соглашения между Россией, Арменией и Азербайджаном. После того, как эти соглашения стали осуществляться, были созданы механизмы по разблокированию маршрутов и по делимитации. «Именно тогда европейцы и американцы стали активно внедряться в этот процесс», — добавил Лавров.

Армения и Азербайджан ведут переговоры о заключении мирного договора. Одним из серьезных препятствий стал вопрос демаркации общего участка границы. В Ереване настаивают, что политической основой делимитации границы должна быть Алма-Атинская декларация 1991 года. По мнению армянских властей, при этом следует использовать карты Генштаба ВС СССР 1974-1990 годов.

Москва не слышала от Еревана возражений против заявлений Запада о необходимости убрать РФ из Южного Кавказа, заявил глава Сергей.

«То, что Запад публично заявляет о необходимости убрать Россию из Южного Кавказа, — это тоже всем известно. Каких-то возражений из Еревана мы не слышали», — сказал Лавров. (ТАСС)