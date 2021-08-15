Депутат Сейма Янис Домбрава сообщил, что против Латвии уже сейчас ведется гибридная война, однако далее будет хуже – начнется клеветническая кампания в различных международных организациях.

Политик предупредил, что сейчас правительство реагирует правильно на этот вызов, но дальше может многое измениться.

«На данный момент вопрос в том, как Латвии удастся остановить направленную против государства гибридную войну. Позитивно оцениваю принятое правительством решение об объявлении чрезвычайной ситуации. Нужно считаться с тем, что вскоре против Латвии начнется клеветническая кампания в различных международных организациях.

Надеюсь, что никто из коллег в Сейме, особенно из тех партий, чьи члены осуждены за шпионаж в пользу России, не подключится к этой информационной кампании против Латвии. В Латвии много агентов влияния востока и полезных…помощников», — заявил депутат, передает bb.lv.

Под гибридной угрозой в Латвии понимают нашествие нелегальных мигрантов, с которым ранее начала бороться соседняя Литва.

А 14 августа член «Нового Единства», юрист Волдемар Бургис заявил, что в Латвии повсюду трудоустроены люди, работающие на Россию. Об этом сообщает Press.lv со ссылкой на bb.lv.

Таким образом Бургис прокомментировал сюжет ЛТВ о том, что Латвия нарушает свои обязательства в области прав человека, запрещая попавшим в страну мигрантам просить статус беженцев.

В рамках сюжета выступили юрист Латвийского центра прав человека Эдгар Олшевскис, представитель бюро омбудсмена Гундега Брунениеце, а также депутат Сейма Борис Цилевич.

«В рамках гибридной войны Россия трудоустроила своих людей в латвийские общественные СМИ, в бизнес школу «Туриба», в бюро омбудсмена и еще много куда. Конечно, и в Сейм…

У нас есть универсальные люди России, есть и такие, которых устроили для конкретных случаев», — указал Волдемар Бургис.

Ранее президент Эгил Левитс прокомментировал отказ республики от рассмотрения заявок на предоставление статуса беженцев тем, что безопасность Латвии является абсолютным приоритетом, а убежище мигранты могут просить в Беларуси.

Насколько актуальна для Латвии эта незримая война, о которой говорят и депутат, и юрист? Получается, Беларусь в связке с Москвой решила использовать фактор незаконных мигрантов для дискредитации латвийского государства? Но в чьих глазах? Либеральных кругов западноевропейской политической элиты? С какой конечной целью?

На эти вопросы # ответил латвийский политаналитик, доктор филологических наук, независимый журналист Алекс Григорьевс:

— Вы затронули целый узел вопросов. Придется его развязывать. Во-первых, Россия ведет гибридную войну против Латвии уже изрядное количество лет. Кстати, такую же войну, но не всегда гибридную, Россия вела и ведет и против Азербайджана, только в Азербайджане об этом менее осведомлены. Публикация, на которую вы ссылаетесь, является одним из элементов этой войны, а издание, где опубликован материал, – одним из ее инструментов. Это легко заметить, если посмотреть на заголовки публикуемых новостей. Если судить по ним, то непонятно, что в Латвии еще остались жители, которые не умерли и не уехали, что в стране неуклонно повышается уровень жизни, да и просто валовой доход, как общий, так и в перерасчете на душу населения. Целью этого этапа гибридной войны против Латвии является создание ее образа как неудавшегося (failed state) государства, которое не способно справиться со своими проблемами.

Причина гибридной войны в том, что Россия не примирилась с утратой империи и пытается восстановить свою прямую власть или непрямое влияние на всей бывшей ее территории. Поскольку у власти в России находятся представители спецслужб, то они действуют посредством спецопераций, или чужими руками, лишь изредка прибегая к прямому вооруженному вмешательству.

Взгляните с этой точки зрения на историю Азербайджана последних тридцати лет. Это одна сплошная спецоперация против независимости Азербайджана. В основном, руками армян. Но в результате, российские войска находятся на вашей территории.

Сейчас мы имеем дело с очередной спецоперацией против Латвии, в которой задействована также Беларусь в лице нелегитимного режима Александра Лукашенко, и вся местная агентура, действующая сознательно или вслепую. Режим Лукашенко подвозит иракцев (возможно, не только иракцев) к границе Латвии и силой оружия заставляет их незаконно пересекать ее. Проблема в том, что международное законодательство не предвидело такого беззакония, и, как только предполагаемые беженцы оказываются на территории Латвии, они становятся проблемой Латвии. И тут оказывается, что Латвия совершенно не готова решать эту проблему, то есть выяснять, есть ли у пересекающих границу основания для получения статуса беженца, размещать их на жительство, даже временное, кормить. Нет переводчиков, и их не ищут. Сказывается и отказ Латвии участвовать в решении проблемы беженцев в странах Средиземноморья – Греции и Италии, отказ от квот размещения беженцев. Латвия в свое время отказалась проявлять солидарность, и теперь вряд ли может рассчитывать на солидарность других стран ЕС. Большая доля ответственности за это ложится на депутата Яниса Домбраву лично и на его партию. Надо сказать, что риторика крайне правых часто совпадает с позицией российских пропагандистов, как по вопросу миграции, так и по вопросу о признании прав представителей секс-меньшинств. Вместо того, чтобы признать существование проблемы и решать ее, Домбрава и его партия предлагают делать вид, что проблемы не существует. Это очень опасный путь.

Ну и есть те, кто просто хочет пропиариться на злободневной проблеме. Вот в программе действий кандидата в депутаты Волдемара Бургиса записана ликвидация быстрых кредитов (кредиты без проверки кредитоспособности под повышенные проценты), которые стали большой социальной проблемой в Латвии. Кредиты и ныне там, а депутат Бургис пиарится на мигрантах. Думаю, его-то как раз и использует российская пропаганда, возможно, вслепую. Но ведь на bb.lv…

Миграция и связанные с нею проблемы могут привести как к международной дискредитации Латвии, так и, в большей степени, к обострению внутренних противоречий. Мы уже слышим антилиберальную риторику от представителей либеральных партий. Это значит, что там дело идет к расколу. У избирателей же может возникнуть впечатление, что правительство не справляется. Они не знают, что все, что предлагает оппозиция – еще хуже. А в Латвии мнение избирателей важно. Это Путин и Лукашенко на выборах что хотят, то себе и рисуют.