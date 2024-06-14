Супруги мобилизованных требуют заменить их мужей на сыновей и супругов российских чиновников и пропагандистов, сообщает движение «Путь домой».

«Мы требуем заменить наших мужчин на вполне конкретных других мужчин. На детей и мужей тех, кто с экранов говорит нашим гражданам, что война — это хорошо, кто с хищной улыбкой рассуждает о возможности ядерного удара, кто считает честью погибнуть за кровавые цели горстки ополоумевших стариков», — пишут активисты.

Среди тех, кого «Путь домой» предлагает отправить на фронт, в частности: сыновья пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сын зампред Совбеза РФ Дмитрия Медведева, дети актера Ивана Охлобыстина, певец Shaman, сын певца Олега Газманова, дети пропагандиста Владимира Соловьева и супруга пропагандистки Ольги Скабеевой.

«Мы можем написать список такой длины, что хватит заменить каждого мобилизованного. Комфортабельные окопы, трансфер до места боевых действий, питание подножным кормом мы вам гарантируем», — подчеркнули в организации.

В конце мая российский Минюст объявил движение «Путь домой» «иностранным агентом». Ведомство сообщило, что организация распространяла «недостоверные сведения, нацеленные на формирование негативного образа» России и ее вооруженных сил, а также материалы «иноагентов».

Помимо этого, Минюст обвинил жен мобилизованных, которые составляют основной костяк движения, в призывах к участию в несанкционированных акциях и распространении «недостоверной информации» о решениях и политике российских властей. (moscowtimes.ru)