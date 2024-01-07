В Москве и Санкт-Петербурге прошли пикеты, организованные родственницами военнослужащих, мобилизованных на войну в Украине. В столице активистки движения «Путь домой» сначала возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата у стен Кремля, после чего вышли на одиночные акции у министерства обороны, администрации президента и Верховного суда, сообщает Sota.

По данным издания, на акции в столице вышли 15 активисток. Они подчеркивают, что готовы поддерживать не только своих мужей, находящихся на войне, но и будущих мобилизованных, если возникнет такая необходимость.

«В какой-то момент, мне кажется, мобилизованных не останется. Будет вторая волна мобилизации, и сюда будут приходить уже другие жены в белых платках, а мы будем их поддерживать в черных, не дай бог», — заявила одна из участниц акции. Активистки выражают недовольство действиями властей и отказом проводить митинги родственников мобилизованных под предлогом ковидных ограничений.

В Санкт-Петербурге аналогичная акция прошла на Марсовом поле, где родственницы мобилизованных возложили цветы и ленты с надписью «Женщины за жизнь» к Вечному огню. Участницы акции пришли в белых платках, такие носили родственницы репрессированных в годы диктатуры в Аргентине, отмечает MR7.

Семьи воюющих в Украине мобилизованных начали массово требовать их возвращения домой в сентябре, создавая петиции и атакуя вопросами страницы чиновников в социальных сетях. Также родственницы военнослужащих пытались провести акции в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Красноярске и Челябинске, однако везде власти отказались их согласовать, сославшись на «антиковидные» ограничения.

Между тем в Кремле потребовали от губернаторов остановить выступления жен мобилизованных, которые могут создать негативный фон перед выборами президента. «Стоит задача любой ценой купировать внешний протест. Уговаривать, обещать, платить. Что угодно, лишь бы это не вышло на улицу, в любом количестве, даже 50 человек», — отмечал источник The Insider. Также мужей активисток движения начали вызывать на допросы в ФСБ. (moscowtimes.ru)