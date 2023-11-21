Администрация российского президента провела семинар для представителей региональных избиркомов и вице-губернаторов по внутренней политике. Им указали на темы, которыми могут воспользоваться «зарубежные недоброжелатели» для дестабилизации ситуации в России перед выборами главы государства. Так, к факторам риска были отнесены настроения женщин, чьи близкие находятся на войне в Украине, пишет «Коммерсантъ».

В Кремле потребовали от региональных властей быть с родственницами мобилизованных «в контакте»: обращать внимание на озвученные ими проблемы и помогать их решению, рассказал собеседник издания.

По его словам, в целом предвыборная кампания должна иметь «психотерапевтический характер» для россиян, которые «устали» от войны, поэтому их ни в коем случае нельзя «накручивать». Напротив, властям на местах следует «успокаивать» избирателей: люди ждут, когда закончатся боевые действия, поэтому важно показать, что их обычной жизни «ничто не угрожает», а у страны есть «понятное будущее», пояснил источник.

Собеседники The Insider в одной из региональных администраций подтвердили, что «работа» с женами мобилизованных вышла на первый план — губернаторам постоянно напоминают в администрации президента о недопустимости митингов на тему возвращения резервистов с войны в Украине. «Стоит задача любой ценой купировать внешний протест. Уговаривать, обещать, платить. Что угодно, лишь бы это не вышло на улицу, в любом количестве, даже 50 человек», — отметил источник.

За последние несколько недель родственницы мобилизованных пытались провести акции в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Красноярске и Челябинске, однако везде власти отказались их согласовать, сославшись на «антиковидные» ограничения.

После этого в Москве около 20 женщин пришли с плакатами «Мобилизованным пора домой» и «Нет бессрочной мобилизации» на митинг КПРФ, посвященный годовщине Октябрьской революции. Через несколько минут их окружили полицейские и потребовали прекратить акцию не по теме, однако до задержаний дело не дошло.