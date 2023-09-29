Саммит в формате «С5+1» в пятницу, 29 сентября, впервые принял Берлин. Некоторые немецкие политики называют этот формат «забавным». На самом деле он вполне устоявшийся. Еще с 2015 года с «пятеркой» из Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) регулярно встречаются представители США.

В последнее время название формата закрепилось и за встречами с переменной «единицей»: если на прошлой неделе в Нью-Йорке ей был президент США Джо Байден, то в мае этого года в китайском Сиане — председатель КНР Си Цзиньпин.

В январе 2022-го лидеры государств Центральной Азии виртуально совещались с Индией. В октябре того же года — очно с Путиным в рамках саммита Россия — Центральная Азия. А минувшим летом «единица» была коллективной — на саммите центральноазиатских лидеров с шестью монархами Персидского залива в саудовской Джидде. Теперь очередь дошла до Германии.

Германия, занимающая второе после США место по объему военной помощи Украине, заинтересована в создании как можно более широкой международной коалиции стран, осуждающих российскую агрессию и поддерживающих политику санкций против РФ. При этом для Берлина принципиально важно не столько публичное осуждение центральноазиатскими лидерами войны России против Украины, сколько то, что они говорят за закрытыми дверями.

И там, без присутствия прессы, они, по словам источников в ведомстве федерального канцлера, также осуждают действия Путина и выражают тревогу: а кто может стать следующей жертвой российского президента на постсоветском пространстве, если он добьется своего в Украине? В Берлине понимают, что страны Центральной Азии тесно связаны с Россией, зависят от нее и поэтому вынуждены очень тщательно дозировать критику.

По сведениям источников DW, немецкая сторона активно работала над тем, чтобы завершить берлинский саммит в формате «С5+1» принятием совместного итогового коммюнике, провозглашающего стратегическое партнерство между Германией и странами Центральной Азии и создание консультационного механизма на случай возникновения кризисных ситуаций.

Благодаря усилиям дипломатов в итоговом коммюнике объявлено о создании «стратегического регионального партнерства» между ФРГ и пятью центральноазиатскими государствами. Кроме того, лидеры стран выразили приверженность «принципам уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности всех государств», а также «запрету на угрозы и применение силы».

Судя по всему, саммит «С5+1» при участии канцлера Германии может стать регулярным событием — в 2024 году такая встреча должна пройти уже в одной из стран Центральной Азии. (DW)