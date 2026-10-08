8 октября в городе Туркменбаши (Туркменистан) состоялась церемония подписания документов.

Как сообщает #, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон подписали «Совместное заявление 8-й Консультативной встречи глав государств Азербайджанской Республики и Центральной Азии» и «Решение о регламентирующих документах Консультативной встречи глав государств Азербайджанской Республики и Центральной Азии».