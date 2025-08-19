Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Ирана Масуд Пешешкан по итогам переговоров в Ереване подписали совместное заявление, сообщают армянские СМИ.

Кроме того, в присутствии премьера Армении и президента Ирана подписан ряд документов — меморандум о стандартизации, верификации, оценки соответствия, сотрудничестве в сфере метрологии и технического регламентирования; меморандум о взаимодействии в области регулирования в сфере производства медицинской продукции; меморандумов о сотрудничестве между музеями, библиотеками и Национальными архивами Армении и Ирана и т.д.