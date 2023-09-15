Президент США Джо Байден на следующей неделе на полях Генассамблеи ООН встретится с рядом глав государств, в том числе с лидерами стран Центральной Азии, сообщили на брифинге советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

19 сентября, по его словам, Байден выступит с ежегодным обращением на Генассамблее и встретится с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

«Президент также проведет встречу с президентами пяти стран Центральной Азии — Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана», — продолжил Салливан.