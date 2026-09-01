Есть особый жанр западной журналистики: редакция сначала назначает себя арбитром мировой морали, затем выносит заочный приговор неугодному государству, а после этого с важным видом рассказывает всем остальным о свободе слова, независимости прессы и журналистских стандартах.

В последние годы особенно уверенно в этой роли выступают британские медиабренды. Когда речь заходит об Азербайджане, некоторые из них словно забывают о собственной редакционной истории и превращают журналистику в политический трибунал. Материалы о Баку подаются как окончательная истина, а вопросы к источникам, балансу и контексту почему-то становятся факультативными.

И здесь возникает простой, но неудобный вопрос: кто, собственно, выдал британским редакциям лицензию на роль мирового морального суда?

Прежде чем читать Азербайджану лекции о журналистской этике, неплохо бы вспомнить собственную редакционную историю. И эта история далеко не так безупречна, как её любят представлять.

Начнём с The Guardian — газеты, которая давно построила значительную часть своего международного бренда на репутации независимого, либерального и принципиального издания. Но принципиальность иногда заканчивается там, где начинается неудобный факт.

В 2005 году The Guardian оказалась в серьёзном скандале вокруг интервью с Ноамом Хомским. Речь шла не просто о недовольстве интервьюируемого формулировками журналиста. Собственный читательский редактор газеты признал несколько существенных претензий Хомского. В частности, издание признало, что приписало ему позицию по Сребренице, которой он не выражал. Заголовок создавал впечатление, будто Хомский отрицал факт массового убийства. Кроме того, в заголовке был поставлен вопрос, который журналист в такой форме ему вообще не задавал. The Guardian принесла Хомскому безоговорочные извинения.

Эта деталь важна не потому, что одна ошибка автоматически делает издание недостойным доверия. Ошибки могут происходить в любой редакции. Вопрос в другом: почему собственные ошибки британских СМИ обычно преподносятся как отдельные редакционные сбои, тогда как аналогичные претензии к СМИ других стран трактуются как доказательство системной порочности всей медиасреды? Именно здесь возникает проблема двойных стандартов.

Настоящим символом редакционной «свободы» The Guardian стал эпизод с документами Эдварда Сноудена. В 2013 году, после публикации секретных материалов о масштабной деятельности американских и британских спецслужб, в подвале лондонского офиса газеты уничтожались компьютеры и жёсткие диски с копиями документов. За происходящим наблюдали сотрудники британского GCHQ. Использовались углошлифовальные машины, дрели и другое оборудование. Сама газета подробно описывала этот эпизод и утверждала, что пошла на уничтожение носителей под угрозой юридических действий со стороны британского правительства. По версии редакции, копии документов существовали за пределами Великобритании, поэтому публикационная работа могла продолжаться.

Это объяснение необходимо учитывать. The Guardian заявляла, что действовала под давлением властей и стремилась сохранить возможность дальнейших публикаций. Нельзя вырывать этот факт из контекста. Но сама картина остаётся впечатляющей: газета, которая любит рассказывать другим странам, как должна работать свободная пресса, однажды оказалась в собственном подвале с болгаркой в руках, пока представители британской разведки наблюдали за уничтожением электронных носителей.

Именно поэтому, когда сегодня редакционная колонка из Лондона начинает читать Азербайджану лекции о независимости СМИ, закономерно возникает встречный вопрос: где была эта независимость, когда государственная система безопасности стояла рядом с редакторами и наблюдала за уничтожением компьютеров?

Ещё более показателен пример BBC — главного британского общественного вещателя. Десятилетиями BBC формировала вокруг себя образ практически эталонного института. Не просто телеканала, а медиаструктуры, которой можно доверять по умолчанию. Однако институты тоже попадают в собственные архивы.

История Джимми Сэвила стала одним из самых тяжёлых кризисов в истории корпорации. Расследование Пола Полларда установило, что решение прекратить расследование программы Newsnight было ошибочным, а последующая реакция руководства BBC оказалась хаотичной и неэффективной. Произошедшее было охарактеризовано как один из самых серьёзных управленческих кризисов в истории вещателя. Это особенно важно помнить сегодня, когда BBC выступает перед мировой аудиторией в роли нравственного экзаменатора. Организация, сама пережившая катастрофический провал вокруг расследования Сэвила, не может относиться к собственной истории как к случайной пылинке, а ошибки чужих редакций превращать в доказательство моральной неполноценности целой страны.

Затем появилась история Мартина Башира и интервью с принцессой Дианой. Здесь уже трудно всё списать на обычную редакционную неточность. Расследование лорда Дайсона установило, что Башир использовал поддельные банковские документы и вводил в заблуждение брата Дианы, чтобы получить доступ к принцессе и добиться сенсационного интервью. BBC впоследствии приняла выводы расследования. Один из самых знаменитых журналистских материалов в истории британского телевидения оказался связан с методами, которые сама BBC сегодня вряд ли назвала бы образцом профессиональной этики. И здесь возникает принципиальный вопрос: если журналист манипулирует источником ради получения сенсации, остаётся ли это журналистикой или превращается в технологию добычи эксклюзива любой ценой?

В 2023 году председатель BBC Ричард Шарп оказался в центре скандала вокруг финансовой помощи Борису Джонсону. Парламентский комитет установил, что Шарп допустил существенные ошибки суждения, не раскрыв свою роль в содействии обсуждению финансовой поддержки тогдашнего премьер-министра. Ситуация вновь продемонстрировала знакомую асимметрию. Когда речь идёт о чужом государстве, британские медиа требуют максимальной прозрачности, раскрытия всех связей и объяснения каждого обстоятельства. Когда проблема возникает внутри собственной институциональной системы, появляются более мягкие формулировки: «ошибка суждения», «управленческий просчёт», «внутреннее расследование», «процедурное нарушение». Критические вопросы никуда не исчезают, но тональность меняется. Для своих остаётся пространство для объяснений. Для чужих — готовый приговор.

История Хью Эдвардса также стала тяжёлым ударом по репутации BBC. Бывший ведущий новостей корпорации в 2024 году признал вину по уголовному делу, связанному с созданием и распространением непристойных изображений детей. Это был один из наиболее серьёзных кадровых кризисов в истории BBC. При этом важно сохранять точность: утверждение о том, что руководство корпорации якобы годами сознательно покрывало его преступления, нельзя выдавать за установленный факт без соответствующих доказательств. Но сам масштаб дела достаточно показателен. Организация, которая регулярно призывает аудиторию доверять институтам, сама вынуждена объяснять, почему её внутренние механизмы контроля снова и снова дают сбой.

В 2025 году по главному бренду BBC ударил ещё один кризис — скандал вокруг монтажа речи Дональда Трампа в программе Panorama. В ноябре 2025 года генеральный директор BBC Тим Дэйви и глава BBC News Дебора Тёрнесс ушли со своих постов после скандала, связанного с монтажом выступления Трампа от 6 января 2021 года. Критики заявляли, что редакторы соединили отдельные фрагменты речи таким образом, что у зрителей могло возникнуть впечатление о прямом призыве к насильственным действиям. BBC позднее принесла Трампу извинения за монтаж, хотя отвергла его требование о выплате компенсации. Здесь речь идёт уже не о далёком прошлом и не о второстепенной редакционной детали. Если монтаж меняет смысл политического заявления, это вопрос не вкуса и не стилистики. Это вопрос доверия к информации.

После такого скандала особенно странно наблюдать, как британские редакции с морального пьедестала рассказывают Азербайджану, что такое объективность. Получается довольно своеобразная система. Когда ошибается азербайджанский журналист, это подаётся как доказательство системной проблемы государства. Когда ошибается британская редакция, это называется editorial failure, mistake, judgement error или controversy — и становится поводом для очередного внутреннего расследования. Разница, оказывается, только в том, кто сидит на скамье подсудимых.

Любая критика государства имеет право на существование. Азербайджан, как и любая другая страна, не может требовать от иностранной прессы исключительно положительных публикаций. Но существует огромная разница между критической журналистикой и журналистикой, которая заранее определила виновного, а затем подбирает под этот вывод подходящие факты. Если публикация строится преимущественно на одном источнике, игнорирует позицию второй стороны, вырывает события из исторического контекста и превращает сложный политический конфликт в примитивную схему «хорошие против плохих», это уже не полноценное расследование. Это редакционная конструкция.

Азербайджанское Агентство развития медиа в последние годы жёстко реагирует на публикации иностранных СМИ, которые считает односторонними или наносящими ущерб национальным интересам. Официальная позиция агентства рассматривает деятельность иностранных медиаструктур также через призму суверенитета, информационной безопасности и взаимности. Однако наиболее сильный ответ Баку — не запрет на критику и не попытка закрыть информационное пространство. Ответ должен быть основан на фактах. Публикуйте документы — и получите документы в ответ. Ссылайтесь на источники — и будьте готовы раскрыть их значимость и происхождение. Выдвигайте обвинения — и принимайте проверку собственных утверждений. Требуйте прозрачности от Азербайджана — тогда демонстрируйте такую же прозрачность в собственных редакциях. Именно так критика превращается в профессиональный обмен аргументами, а не в политическую кампанию.

Проблема британской медиасистемы заключается не в том, что она критикует Азербайджан. Критика сама по себе не является преступлением и не должна быть запрещённой темой. Проблема начинается тогда, когда критика превращается в моральную монополию. Когда британский журналист автоматически предполагает, что его редакция обладает правом судить, а государство, о котором он пишет, обязано оправдываться. Когда одна сторона получает право говорить, а другой отводится роль статиста. Когда заголовок формирует обвинение быстрее, чем читатель успевает открыть текст. Когда редакция требует от чужого государства абсолютной прозрачности, но собственные скандалы отправляет в архив под формулировкой «внутреннее расследование завершено». Именно здесь заканчивается журналистская объективность и начинается политическая журналистика.

Политическая журналистика сама по себе не является проблемой. Проблемой становится другое — выдавать политическую позицию за абсолютную истину, а собственную интерпретацию представлять как единственно допустимую картину мира. The Guardian пережила историю с Хомским и признала собственные ошибки. Она уничтожала носители с копиями документов Сноудена под наблюдением GCHQ и объясняла это давлением британских властей. BBC пережила кризисы, связанные с Джимми Сэвилом, Мартином Баширом, Ричардом Шарпом, Хью Эдвардсом и монтажом речи Трампа. Это не означает, что все эти организации являются «фейковыми СМИ». Но это означает нечто гораздо более важное: они не обладают монополией на истину. И уж точно не имеют права превращать собственные редакционные ошибки в «сложные профессиональные обстоятельства», а ошибки чужих государств — в доказательство их цивилизационной неполноценности.

Азербайджан не обязан принимать британскую редакционную трактовку собственной истории только потому, что она опубликована на английском языке. Баку не обязан согласовывать свою внешнюю политику с редакторами Лондона. И тем более Азербайджан не обязан принимать лекции о независимости от медиасистемы, которая сама десятилетиями сталкивалась с политическим давлением, редакционными провалами, конфликтами интересов, манипуляциями и тяжёлыми кризисами доверия.

Эпоха, когда британская газета могла написать о другой стране сверху вниз, а весь остальной мир обязан был воспринимать написанное как последнюю инстанцию, закончилась. Сегодня информационный мир гораздо сложнее. Есть Баку, Лондон, Вашингтон и Москва. Есть региональные медиа, документы, архивы и социальные сети. Есть читатель, который способен открыть первоисточник и спросить: «А вы точно рассказали мне всю историю?» Именно этого вопроса британским редакциям стоит бояться больше всего. Потому что он разрушает не журналистику. Он разрушает монополию на право объяснять миру, кто здесь хороший, а кто плохой.

Если The Guardian, BBC или The Independent действительно хотят оставаться теми независимыми медиа, которыми себя называют, рецепт прост: меньше морализаторства и больше документов, меньше политических ярлыков и больше контекста, меньше готовых приговоров и больше вопросов, меньше двойных стандартов и больше объективности. Журналистика — это не британский паспорт, не лондонский адрес редакции, не громкое название и не право говорить последним. Журналистика — это способность задавать неудобные вопросы всем, включая самих себя. И именно этот экзамен британским медиагигантам ещё предстоит сдавать.

Автор

Агиль Гахраманов